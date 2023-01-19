Четверг, 19 Января 2023 15:21

АрмИнфо.Шокированы недопустимым отношением азербайджанской стороны к детям, лишенным родительской опеки и разлученным со своими семьями примерно на 40 дней из-за перекрытия Лачинского коридора, и которые возвращались 17 января в Нагорный Карабах.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Ваана Унанян в связи с психологическим запугиванием и нарушением прав армянских детей со стороны Азербайджана.

"Как отчетливо видно из опубликованных азербайджанской стороной видеозаписей, "эко- активисты", проявляющие характерное для террористов поведение, остановили транспортное средство, перевозящее детей домой, в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, демонстративно кричали, в масках ворвались в транспортное средство, незаконно сняли на видео детей и применили к ним психологическое насилие. В результате всего этого дети подверглись психологическому террору, один из них потерял сознание", - напомнил Унанян.

По его словам, эти действия азербайджанской стороны являются ярким примером осуществляемой в этой стране политики ненависти и вражды к армянам на государственном уровне, а также вытеснения армян Нагорного Карабаха, которая доходит даже уровня нацеливания на детей.

"Подобное поведение не имеет никакого оправдания как с

международно-правовой, так и человеческой нравственной точки зрения.

Международные организации и структуры, занимающиеся защитой прав

детей, представители цивилизованного человечества должны дать четкую

оценку этому гнусному поведению азербайджанской стороны, для предотвращения подобных новых случаев", - резюмировал Унанян.

Отметим, что эти дети приехали в Ереван на конкурс "Детское Евровидение", и не смогли вернуться домой из-за азербайджанской блокады Лачинского коридра. 17 января, на 37-ой день блокады российские миротворцы, обеспечили возвращение детей домой. Однако, на участке, где дорога Горис-Степанакерт заблокирована, более одного десятка азербайджанцев остановили авто миротворцев и ворвались в автобус с детьми.