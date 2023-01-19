Четверг, 19 Января 2023 15:06

АрмИнфо. ЕС нам не враг, но он имеет определенные проблемы со странами региона - с нашим стратегическим партнером РФ и с соседом - Исламской Республикой Иран. Об этом, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, заявил депутат от фракции <Армения>, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

<Не надо выступать против наблюдательской миссии ЕС, если власти Армении смогут в этом наплавлении вести соответствующие работы>, - сказал он. Парламентарий заметил, что наблюдательская миссия может только задокументировать какие-то изменения, представить их на европейской площадке, а последняя, по словам Оганяна, не может здесь применить другие меры.

<Мы должны опуститься на землю и посмотреть, кто сегодня наши партнеры, кто обеспечивает мир для Арцаха и его жителей, чьи подразделения дислоцированы в РА, и с кем у нас военное сотрудничество. Это Россия>, - подчеркнул он, подчеркнув, что гарантом безопасности Арцаха сегодня выступают Армия обороны Арцаха и российские миротворческие силы. <Нам надо приложить усилия, чтобы миротворцы могли полноценно выполнять свои обязательства. А это предоставление мандата миротворцев на международной площадке, и увеличение их мощи, в соответствии с проблемами, которые сегодня есть у Арцаха в этом анклавном положении>, - подчеркнул депутат.

Учитывая далеко идущие планы азербайджано-турецкого тандема, Оганян подчеркнул важность продления миссии миротворцев в Арцахе. В обратном случае, и в условиях продолжения давления со стороны властей Азербайджана и принятия неадекватных решений в контексте защиты интересов Армении со стороны правительства РА, Арцах окажется на грани этнической чистки.