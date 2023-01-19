Четверг, 19 Января 2023 15:01

АрмИнфо.В этой истории непонятно, почему, при каких обстоятельствах 15 солдат остались в горящем убежище и превратились в пепел. Об этом написал председатель постоянной парламентской комиссии по правам человека Тагуи Товмасян.

"А почему версия об ударе беспилотника по границе в Азате исключена? Вопросительных знаков много... жаль наших солдат...

19 января около 01:30 в укрытии инженерно-саперной роты N-й воинской части МО РА, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, при обстоятельствах, которые до сих пор не установлены, возник пожар. По предварительным данным, в результате пожара погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое", - напомнила Товмасян.

В свою очередь правозащитник Аветик Ишханян, комментируя этот вопиющий трагический инцидент, унесший жизни 18-ти летних парней , отметил, что предательские высокопоставленные чиновники Армении наслаждаются жизнью, с роскошными служебными автомобилями, казенными особняками, миллионными премиями, даже заграничными командировками.

"Тот же, так называемый, министр обороны, который после нападения врага в сентябре с сотнями жертв, продолжил свою разгульную жизнь. А солдат, охраняющий границу в холодную зиму, отапливает убежище старой печкой и использует в качестве топлива бензин. Первый человек, ответственный за 15 жертв, - это вы, премьер, второй - вы, жалкий, без чести министр обороны. Это не государство, а бардак в прямом смысле этого слова", - резюмировал он.

В свою очередь, блогер Александр Лапшин, касаясь трагедии с армянскими солдатами в воинской часть в селе Азат в Гегаркунике, на границе с Азербайджаном, отметил, что в этой связи у него возникло два вопроса.

"Взглянул на карту Google, нашел село Азат. Село явно заброшенное судя по картинке (сам я там никогда не бывал) и единственные жилые здания - справа, со свежими крышами и постройками, напоминающими гаражи для техники. Вероятно, это и есть та самая воинская часть, где погибли солдаты. Если я неправ и речь идет о другой воинской части, то поправьте меня. Итак, возникает вопрос, как такое возможно, что всего в 3 (трёх) километрах от азербайджанских позиций воинская часть представляет собой обычные ничем не защищенные постройки? Сто раз все писали и говорили (и я в том числе) про важность постройки защищенных бункеров и линий обороны - бесполезно. Место простреливается не только обычными миномётами (не говоря уж об артиллерии), но даже снайперами с господствующих высот, захваченных азербайджанцами в сентябре 2022. В случае новых столкновений на границе все эти солдаты стали бы смертниками за пару минут, азербайджанцы бы накрыли эту казарму артиллерией", - отметил блогер.

Во-вторых, по его словам, в данном случае солдаты погибли даже без участия противника, они просто сгорели заживо в казарме. "Как такое вообще возможно, что 17 молодых и полных сил парней не смогли выбраться из небольшого 2-3 этажного здания? Даже если бы они выпрыгивали бы из окон, то прыжок со второго этажа не был бы смертельным. Получается, что окна и двери казармы были заблокированы? Я правильно понимаю, что окна армянских казарм закрыты решетками, а железные двери закрываются на ночь чтобы солдаты не могли выйти? Если это так, то это грубейшее нарушение правил пожарной безопасности, не говоря уже о том, что в случае внезапного обстрела солдаты должны иметь возможность выбежать из здания", - добавил он.

По словам Лапшина, если командиры ответственные за эту трагедию не окажутся сами в "закрытом помещении с решетками на окнах" лет на десять (могу порекомендовать Нубарашенскую тюрьму), то проект Республика Армения логичнее закрывать.

"В Фейсбуке уже пошли комментарии дегенератов (простите за прямоту), что виноваты русские, французы, какие-то мифические провокаторы и диверсанты. Начинается обычная армянская схема "Виноваты все вокруг, кроме на самих". Это иностранцы, выходит, строят армянские казармы без всякой защиты от врага, это иностранцы приделали на окна решетки чтобы ваши солдаты не смогли спастись. Нет, это не ваши собственные генералы разворовывают бюджет на постройку защитных укреплений, а это виноваты французы, русские и евреи. Ну, как как обычно. Стать другом для этой диванной кавалерии, не терпящей критику очень просто, достаточно дырявые дороги нахваливать и воду, "второй мэсто в мыре" - все, ты им друг и брат", - резюмировал блогер.

Примечательно, что кадры с места трагедии ставят под вопрос ту версию, которая буквально сразу была выдвинутая властями. Что мол, военные использовали бензин для разжигания буржуйки и из-за нарушения правил безопасности сгорели. Добавим, что фото с места вызывает много вопросов, в том числе и по части здания, в котором были размещены солдаты. Возникают риторические вопросы, куда уходят все деньги, выделяемые на армию и где пресловутые амбициозные реформы в Вооруженных силах РА, о которых так красиво поют действующие власти при любом удобном случае.