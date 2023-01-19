Четверг, 19 Января 2023 14:36

АрмИнфо. Председатель комиссии Национального Собрания РА вопросам обороны и безопасности глава делегации РА в ПА НАТО Андраник Кочарян, члены комиссии и члены делегации РА в ПА НАТО 19 января провели встречу со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Средней Азии Хавьером Коломина. Об этом сообщает пресс- служба НА РА.

В ходе встречи Андраник Кочарян представил Коломине последние региональные события и сложившуюся ситуацию, указав на блокирование

Азербайджаном Лачинского коридора. Он подчеркнул, что Азербайджан в очередной раз прибег к провокационным действиям. Депутат поблагодарил спецпредставителя генсека НАТО за отклик на события сентября 2022 года, подчеркнув важность внимания и адекватной реакции международного сообщества на происходящее.

В свою очередь, Хавьер Коломина, представляя цель визита, отметил, что обеспокоен происходящими в регионе событиями, добавив, что НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира в регионе.

В ходе встречи стороны высоко оценили деятельность завершившейся 19 декабря миссии наблюдателей ЕС. Армянская сторона еще раз подтвердила готовность Армении внести свой вклад в работу новой гражданской миссии.

Также был обсужден ряд вопросов, касающихся текущего состояния партнерства Армения-НАТО и региональной безопасности, были затронуты возможности развития и расширения двустороннего сотрудничества