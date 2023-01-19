Четверг, 19 Января 2023 14:36

АрмИнфо.В резолюции Европейского парламента <Реализация общей внешней политики и политики безопасности: годовой отчет 2022 г.>, принятой накануне, имеются очень важные положения, касающиеся Армении. Об этом 19 января на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, пленарное заседание под председательством председателя комитета по международным отношениям ЕП Дэвида

Маккалистера, прошло 16-19 января, а голосование по резолюции состоялось 18 января. Принятый документ, как отметил Пашинян, крайне важен, поскольку отражает объективную реальность. В частности, как заметил глава армянского правительства, в резолюции решительно осуждается совершенная 12 сентября 2022 года военная агрессия Азербайджана против суверенной территории Армении, которая представляет собой нарушение режима прекращения огня и имеет серьезные последствия для мирного процесса. В документе подтверждено требование к Азербайджану о необходимости уважения территориальной целостности Армении и содержится призыв к Баку немедленно вывести свои вооруженные силы с территории РА. Европейский парламент убежден, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнут военными средствами, а нуждается во всестороннем политическом урегулировании в соответствии с международным правом, в том числе принципами, закрепленными в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, а также фундаментальными принципами Минской группы ОБСЕ от 2009 года о территориальной целостности, самоопределении и неприменении силы. ЕП также обеспокоен предполагаемыми военными преступлениями и бесчеловечным обращением, совершенным вооруженными силами Азербайджана в отношении армянских военнопленных и гражданских лиц. Структура настоятельно призывает Армению и Азербайджан в полной мере участвовать в разработке всеобъемлющего мирного договора, вновь заявляет, что такой договор должен учитывать все коренные причины конфликта, в том числе права и безопасность армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, возвращение перемещенных лиц и беженцев в свои дома под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, межрелигиозный диалог, защита и сохранение культурного, религиозного и исторического наследия и территориальной целостности.

Премьер также указал на пункт резолюции, в котором приветствуется более активное взаимодействие Европейского Союза со странами Южного

Кавказа, в частности быстрое принятие миссии ЕС по наблюдению вдоль международной границы Армении с Азербайджаном для наблюдения за ситуацией в регионе, укрепления доверия и содействия восстановлению мира и безопасности. ЕП призывает ЕС увеличить число развернутых экспертов и увеличить возможности миссии, а также призывает усилить присутствие в регионе. Европейский парламент также решительно осуждает незаконную блокаду Азербайджаном Лачинского коридора в нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, поскольку это может спровоцировать преднамеренный гуманитарный кризис для народа Нагорного Карабаха и требует, чтобы власти Азербайджана немедленно восстановили свободное передвижение по Лачинскому коридору.

Пашинян выразил признательность партнерам из Европейского Союза, представители которого, по его словам, последовательно собирали объективную информацию для представления коллегам. <Мы должны

продолжить наши усилия в этом направлении, выйдя в конечном итоге на реализацию заявленной повестки>, - подчеркнул премьер-министр.