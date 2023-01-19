Четверг, 19 Января 2023 14:35

АрмИнфо.В результате работы Канадского комитета АРФД "Ай Дат" и усилий оппозиционных фракций парламента было созвано специальное заседание по внешним связям парламента Канады, посвященное блокаде Республики Арцах.

Как сообщает пресс-служба АРФД, по итогам заседания, состоявшегося 18 января, было принято решение созвать еще три заседания по вопросу блокады Арцаха, а также пригласить на них представителя Республики Арцах в США и Канаде Роберта Аветисяна и омбудсмена НКР Гегама Степанян, чтобы обсудить ситуацию на месте. В соответствующем решении использована формулировка Нагорно-Карабахская Республика.

"В условиях полной блокады Азербайджаном Арцаха и его изоляции от внешнего мира данное решение является исключительным по своему характеру не только потому, что канадский парламентский комитет использует формулировку Нагорно-Карабахская Республика, но и приглашает для обсуждения представителей Республики Арцах. Это новое проявление повышения международной субъектности Арцаха, над чем давно работает глобальная сеть комиссий и офисов "Ай Дат".

Канадский комитет "Ай Дат" и центральный офис "Ай Дата" бюро АРФД представят отчеты о предстоящих событиях в парламенте Канады", - говорится в сообщении АРФД.