Четверг, 19 Января 2023 12:43

АрмИнфо. В вопросе противопожарной безопасности гражданских объектов компромиссов быть не должно. Об этом 19 января на заседании правительства заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, говоря о пожаре в воинской части, унесшей жизни 15 военнослужащих.

По словам премьера, контроль за объектами должен быть значительно усилен, причем, речь идет не только о военных, но и гражданских объектах. Он поручил инспекционным органам провести соответствующие проверки и исключить в этом вопросе любые компромиссы. <Зачастую мы закрываем глаза на подобные явления, соглашаясь с утверждениями о том, что люди зарабатывают себе на жизнь. Я поручаю, чтобы никакого компромисса не было. Там, где правила противопожарной безопасности не соответствуют нормам, немедленно принимать решения по их закрытию. Прямо с сегодняшнего дня идите, и закрывайте, физически закрывайте. Пусть инвестор осуществляет должные инвестиции в противопожарную безопасность, поддерживая правила на должном уровне, в противном случае пусть торговцы торгуют в других местах, где эти правила соблюдаются>, - заявил глава правительства, отметив, что этот ряд происшествий необходимо остановить.

Премьер-министр предложил не проводить обсуждения по повестке заседания правительства, ограничившись лишь голосованием по не обсуждаемым вопросам.

Напомним, что согласно сообщению Министерства обороны РА, в результате пожара, возникшего в укрытии инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны Армении, погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое. В оборонном ведомстве отметили, что 19 января около 01: 30 в казарме инженерно-саперной роты N-й воинской части Минобороны Армении, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, возник пожар. Обстоятельства инцидента выясняются. Согласно МВД РА, сигнал о возгорании поступил в 01:15, на место отправились три пожарных расчета. Огонь удалось потушить в 06:33. Полностью выгорело строение площадью 104 кв.м. Троих пострадавших с ожогами разной степени тяжести доставили в медицинский центр Вардениса.