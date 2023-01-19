Четверг, 19 Января 2023 12:43

АрмИнфо.Страшное происшествие произошло в селе Азат Гегаркуниксой области Армении, где в результате пожара в казарме воинской части погибли 15 военнослужащих, заявил 19 января на заседании правительства РА премьер-министр РА Никол Пашинян, предложив почтить память погибших минутой молчания.

Пашинян отметил, что совместно с Министерством обороны РА с ночи идет работа в связи с данным инцидентом. Он отметил, что, в первую очередь, необходимо выяснить, кто и что не сделал. Представители пожарной службы МВД республики вовремя подоспели к месту происшествия. Однако расстояние оказалось значительным. Премьер подчеркнул, что 21 декабря 2022 года начальник Генерального штаба вооруженных сил подписал распоряжение, согласно которому предписывалось провести в воинских частях мероприятия по предупреждению пожаров. В распоряжение прописывалось требование о запрете использования бензина и других опасных пожароопасных веществ при отоплении казарм. <Примитивное исполнение данного приказа позволило бы избежать трагедии. Но выясняется, что использовался не только бензин, но и была предпринята попытка заполнить печь с 5- литровой тарой с пожароопасными материалами, в результате чего произошла вспышка, которая перекинулась на бензин, а затем и на офицера, который пытался <загрузить> печь, и пожар распространился по всей казарме, что привело к непоправимому результату>, - сказал премьер- министр, выразив надежду на то, что прокуратура и Следственный комитет проведут соответствующее расследование обстоятельств инцидента. Пашинян заметил, что в целом, недостатки в армии не будут иметь компромиссов. <Даже визуально, если что-то находится не на должном уровне, должна последовать конкретная ответственность>, - отметил глава правительства, добавив, что принял решение об увольнении командующего второго армейским корпусом, соответствующее ходатайство направлено президенту страны, который уже подписал указ. Министру обороны поручено также подвернуть ответственности лиц, отвечающих за данную воинскую часть.

По предварительным данным военной полиции, представленным министром обороны Суреном Папикяном, произошло нарушение правил противопожарной безопасности. В частности, речь идет об использовании в большом количестве автомобильного бензина при вспышке, в результате чего не было возможности потушить пожар. Папикян отметил, что от занимаемых должностей освобождены начальник штаба второго армейского корпуса - заместитель командующего корпусом, начальник тыла корпуса, заместитель начальника корпуса по боевой подготовке. Кроме того, уволены начальник штаба N-ой воинской части, заместитель начальника части по линии тыла, начальник инженерной части N-ой воинской части, и начальник управления по противопожарной безопасности МО РА.

В свою очередь, председатель Следственного комитета РА Аргишти Кярамян отметил, что пожар вспыхнул ночью в районе 01.:30. По данному случаю возбуждено производство в соответствии с ч. 4 ст. 532 Уголовного кодекса РА (нарушение правил обращения с опасными для окружающих веществами, которые по неосторожности привели к гибели двух и более людей). На месте происшествия находятся представители СК, которые работают с ночи, вовлекая в расследование специалистов. По предварительным данным, отметил Кярамян, причиной пожара стало нарушение правил противопожарной безопасности, связанные с системой отопления. Эта версия, по данным следствия, является обоснованной.

В свою очередь, министр здравоохранения РА Анаит Аванесян доложила, что в результате пожара имеется трое раненых, один из которых находится в ожоговом центре, а двое в реанимационном отделении. Ожоги одного из пострадавших более легкие, чем у двух других.