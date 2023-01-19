Четверг, 19 Января 2023 12:42

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил сложную гуманитарную ситуацию в Арцахе, возникшую из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора (дорога Горис-Степанакерт).

Премьер подчеркнул, что Азербайджан в очередной раз прибегает к провокационным действиям и фактически нарушает взятые обязательства в рамках подписанного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Энтони Блинкен в свою очередь подчеркнул важность бесперебойного движения по Лачинскому коридору, подтвердив при этом готовность со стороны США продолжить содействовать в решении данной проблемы.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, стороны обменялись мнениями касаемо нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и Арменией и Турцией, защиты прав народа Арцаха и обеспечения безопасности, разблокирования региональных инфраструктур.