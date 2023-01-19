Четверг, 19 Января 2023 11:23

АрмИнфо.Верховный комиссар ООН по правам человек Фолькер Тюрк призвал к немедленному и полному обеспечению свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору

"Неограниченный доступ к продуктам питания, лекарствам и другим основным товарам и услугам имеет важное значение для осуществления прав человека пострадавшего население", - написал он в своем микроблоге в Твиттер.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 39 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ.