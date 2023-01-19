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АрмИнфо.Верховный комиссар ООН по правам человек Фолькер Тюрк призвал к немедленному и полному обеспечению свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору
"Неограниченный доступ к продуктам питания, лекарствам и другим основным товарам и услугам имеет важное значение для осуществления прав человека пострадавшего население", - написал он в своем микроблоге в Твиттер.
Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 39 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.
С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ.
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|Амир-Абдоллахян: Иран не приемлет никаких изменений в географии региона
|Депутат парламента Армении готовит обращения в международные структуры в связи с применением Азербайджаном насилия в отношении 19 детей
|ЕС привержен тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для всеобъемлющего разрешения конфликта
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|Азербайджан вновь нарушил работу единственного газопровода, обеспечивающего Арцах газом
|Постпред РФ при ОБСЕ: Ухудшающаяся гуманитарная обстановка на Южном Кавказе вызывает серьезное беспокойство
|Гражданский совет призывает международное сообщество отреагировать на действия Баку в Арцахе
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|Правозащитник: Вчера агенты правительства Азербайджана совершили акт запугивания арцахских детей
|Представители АРФД перекрыли проезды к посольству Азербайджана в Вашингтоне на фоне блокады Арцаха: Акция прошла и в Париже
|Азербайджанцы ворвались в автобус, перевозивший карабахских детей
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|Арарат Мирзоян: ОБСЕ может посредством вовлечения своих структур сыграть важную роль не только в достижении мира, но и в процессе его поддержания
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|Ереван и Тегеран станут городами-побратимами
|Давид Бабаян назначен советником президента Арцаха
|В составах парламентских делегаций Армении в международных организациях произведены изменения
|Надо сделать все для согласия во всем мире - мексиканский парламентарий
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|Индия назначила нового посла Армении
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