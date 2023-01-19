Четверг, 19 Января 2023 11:13

АрмИнфо. Сюник жизненно важен для Армении, поэтому любой проект, направленный на устойчивое развитие региона, находится в центре особого внимания правительства.

Более того, текущие геополитические события еще больше подчеркивают стратегическую роль Сюника, в том числе на пути построения прочного мира в регионе. Об этом накануне в ходе на мероприятии, посвященного на мероприятии, посвященном официальному запуску <Инициативы Resilient Syunik Team Europe>, заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

По его словам, в Экономическом и инвестиционном плане Европейского Союза повышение устойчивости Сюника и устойчивое развитие региона особо выделены как одно из самостоятельных направлений в наши пять основных принципов. <Правительство также продолжает интенсивно работать с партнерами по строительству южного участка автомагистрали <Север-Юг>, что будет способствовать нашим усилиям по позиционированию Армении как регионального торгово-экономического узла. Должен также с удовлетворением отметить программу создания двух центров COAF в Сюникской области, что сделает инновационное образование доступным для жителей области.

Вице-премьер отметил, что любая инициатива, направленная на устойчивое развитие области, находится в центре внимания правительства. "Усилия, направленные на повышение качества жизни в регионе, помимо социально-экономического развития, имеют также принципиальное значение в плане устойчивого развития нашей страны", - сказал Григорян.