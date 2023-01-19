Четверг, 19 Января 2023 11:10

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьера Коломина Пириса.

Как передает пресс-служба правительства РА, стороны обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО, а также происходящие на Южном Кавказе процессы.

Премьер-министр коснулся гуманитарной ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Никол Пашинян отметил, что своим провокационным шагом Азербайджан в очередной раз нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, а также подчеркнул важность внимания и соответствующей реакции международного сообщества на происходящее.

Спецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность сложившейся вследствие блокирования Лачинского коридора ситуацией и подчеркнул важность обеспечения бесперебойной работы коридора. Хавьер Коломина добавил, что НАТО заинтересован в обеспечении стабильности и мира в регионе и выражает поддержку усилиям международных партнеров в этом направлении.