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АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 января провел телефонный разговор с лидером Армении (премьер-министр - ред.). Ожидаем, что в ближайшие дни у него будет возможность поговорить с президентом Азербайджана. Об этом в ходе брифинга 18 января заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.
На уточнение обсуждались ли шаги по возобновлению двусторонних переговоров с Азербайджаном, идет ли подготовки к еще одному раунду встречи, или госсекретарь просто пытается прощупать почву, чтобы понять, есть ли желание для следующего раунда диалога, Прайс отметил, что в Вашингтоне собираются делать то, что в конечном итоге будет наиболее полезным.
В этом ключе он напомнил о встречах, прошедших в прошлом году под эгидой США. "Конечно, в последнее время мы сталкивались с неудачами, когда дело касалось Нагорного Карабаха. Мы хотим, чтобы конструктивный диалог возобновился. Мы готовы к двустороннему взаимодействию. Мы готовы взаимодействовать с партнерами и через них, через ОБСЕ или, если и когда это уместно, в трехстороннем порядке, как мы это делали в прошлом", - сказал дипломат.
На уточнение, на каком уровне возможно встреча - глав МИД или лидеров двух стран, Прайс согласился с тем, что главный переговорщик
США по Кавказу Филип Рикер ушел из Государственного департамента после блестящей 30-летней карьеры на прошлой неделе. "Но в этом отделе есть ряд лиц, глубоко вовлеченных в этот процесс, не последним из которых является сам госсекретарь Блинкен. Это его личный приоритет. Но такие люди, как Виктория Нуланд, такие люди, как Карен Донфрид, такие люди, как ряд высокопоставленных чиновников в нашем Бюро по делам Европы и Евразии, будут и впредь активно этим заниматься", - сказал он, добавив, что Еревану и Баку решать на каком уровне может пройти очередная встреча.
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