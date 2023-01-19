Четверг, 19 Января 2023 11:08

АрмИнфо.44 из 87 12-метровых автобусов марки "МАН" уже находятся в Ереване. В феврале поступит еще одна партия. Новые автобусы были приобретены мэрией при поддержке Европейского Союза на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Первый заместитель мэра Еревана Левон

Ованнисян, заместитель мэра Тигран Авинян и посол Европейского Союза в Армении Андреа Викторин посетили парк новых автобусов, после чего протестировали их на коротком маршруте в условиях городского движения. Об этом сообщает пресс- служба столичного муниципалитета.

<Мэрия приобретает новые автобусы как за счет собственных средств, так и при поддержке правительства и международных партнеров. Общая

стоимость автобусов "МАН" составляет около 12 млрд драмов. Кроме того, община потратила около 6,5 млрд драмов на приобретение 150 автобусов марки <Чжун Тонг> и около 2 млрд драмов на 15 новых троллейбусов. Эти покупки стали возможны за счет налогов, уплачиваемых ереванцами", - говорит Левон Ованнисян.

<Наверное, транспортная проблема в Ереване сейчас самая острая. Муниципалитет постоянно прилагает усилия для системного решения проблемы. Импорт автобусов является одним из компонентов важных реформ. Есть и последовательные шаги, после реализации которых, я думаю, транспортная проблема будет окончательно решена в течение одного-двух лет", - сказал Тигран Авинян и добавил, что новые автобусы выйдут на маршрут уже в марте.

<Это первое экономическое инвестиционное соглашение, которое мы подписали, чтобы иметь <зеленый> город. Мы надеемся, что благодаря автобусам качество воздуха в Ереване значительно улучшится", - сказал посол ЕС.

<Мы делаем упор не только на приобретение автобусов, но и на проекты, направленные на развитие общей инфраструктуры города. Конечно, совместные проекты с мэрией Еревана будут продолжаться", - подчеркнул Георгий Ахалкаци - глава офиса ЕБРР в Армении.

Автобусы удобны как для сидячих, так и для стоящих пассажиров. Зал полностью оборудован камерами, которые позже будут подключены к центру управления.

<Это 12-метровые низкопольные автобусы, работающие на компримированном природном газе. есть педаль для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы попасть в автобус. Здесь также предусмотрены отдельные специальные места>, - говорит руководитель инвестиционной программы устойчивого развития городов Нора Мартиросян,

Некоторые водители автобусов также прошли специальную подготовку в Германии. Среди транспортных реформ, проводимых поэтапно, в этом году планируется ввести билетную систему. <У нас уже есть компания по внедрению билетной системы, которая будет организовывать внедрение единой билетной системы не только для автобусов, но мы рассматриваем возможность установки такой же системы и в метро. Это обязательно даст возможность избавиться от монет", - говорит вице-мэр Авинян, добавив, что четкое расписание, комфортабельные автобусы, новая система оплаты скоро займет свое достойное место в жизни ереванцев, а езда в скрюченных, неудобных микроавтобусах уйдет в прошлое.