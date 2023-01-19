Четверг, 19 Января 2023 10:24

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с госминистром Соединенного Королевства по вопросам Европы Лео Докерти.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян представил собеседнику тяжелую гуманитарную ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе вследствие блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

Глава МИД РА подчеркнул важность четких заявлений и действенных шагов международных партнеров с целью прекращения незаконной блокады Нагорного Карабаха и предотвращения этнической чистки армян Арцаха. В этой связи была отмечена важность позиции постоянного представителя Великобритании, прозвучавшая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в предыдущий день.

Обсуждался также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Глава МИД Армении отметил, что, в очередной раз, проявив конструктивный подход, армянская сторона передала Азербайджану предложения по мирному договору и сейчас ждет ответа.

В ходе телефонного разговора были затронуты также перспективы расширения повестки армяно-британского двустороннего сотрудничества.