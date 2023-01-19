Четверг, 19 Января 2023 08:48

АрмИнфо. В последние дни прошедшего года в Туркменистане особое внимание было сфокусировано на возведении нового города - административного центра Ахалской области. Аркадаг – такое название получил город Решением Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана.

Аккредитованная в Туркменистане журналистка Информационного агентства “Арминфо” Марианна Мкртчян встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязовым и побеседовала о нововозведенном городе.

- Здравствуйте господин Посол, спасибо, что согласились встретиться и рассказать о новом административном центре Ахалской области, о котором столько пишут в туркменских СМИ. Какие факторы учитывались при выборе места строительства города, и что было в приоритете?

- С удовольствием. Строительство города началось с выбора места строительства. При выборе места учитывались многие факторы, такие как природные, климатические, сейсмические, наличие инженерной инфраструктуры и другие. Новый город Аркадаг, который является административным центром Ахалского велаята, располагается в живописном месте предгорья горного хребта Копетдаг, окруженный садами и лесопосадками, что благоприятно влияет на экологическую и климатическую обстановку города. Под строительство города был выделен участок общей площадью более 1000 гектаров.

Под руководством главы нашего государства, пристально наблюдавшего за ходом строительства, не раз обращали свое внимание, на то, что новый административный центр Ахалского велаята, должен стать образцом в отношении как городской культуры, так и экологии, чтобы сохранить природную красоту района строительства. Здесь, как и везде, уделяют внимание реализации концепции “умный” город, которая базируется на интеграции передовых информационно-коммуникационных технологий, посредством которых создаётся единая экосистема, обеспечивающая управление городскими структурами и службами, повышение качества жизни населения.

- То есть можно сказать, что город строился по передовым международным стандартам? Что включает данная концепция и как это скажется на качестве жизни людей?

- Данная концепция включает в себя целый ряд образующих элементов, которые ведут к систематическому совершенствованию социально-бытовых условий населения, обеспечению доступности современных цифровых услуг, а также при модернизации городской инфраструктуры и надлежащего контроля за функционированием и состоянием технического оборудования.

Одними из аспектов, на который обращаем внимание, говоря про экологию в городе Аркадаг Ахалского велаята, является дорожная и коммунальная инфраструктуры. При строительстве дорог используются оборудования и материалы, которые помогают соответствующим службам обеспечивать безопасность, экологичность и комфортность проживания.

Одним из направлений является система видеонаблюдения предназначенная для визуального контроля и автоматического анализа изображений с возможностью отработки сценариев (автоматическое распознавание лиц, государственных номеров, не штатных ситуаций и т.д.) по экстренной помощи.

- Ни для кого не секрет, что автомобильные пробки стали бичем для более или менее крупных городов, и настоящей головной болью для водителей. Хотелось бы знать, учитывался ли данный фактор при строительстве города, и если да, то какие решения предлагаются?

Да, действительно, транспортные пробки – один из наиболее негативных факторов современного города, которые являются острой проблемой во всех населенных пунктах с интенсивным транспортным движением. Их отрицательное влияние распространяется на множество аспектов – таких как логистика, производительность труда, экология и многие другие.

Управление транспортной системой – совокупность различных мероприятий, направленных на эффективное функционирование данной системы посредством координации, организации, упорядочения элементов данной системы, как между собой, так и с внешней средой. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – система управления, реализующая инновационные разработки для управления автомобильными потоками. В результате использования таких систем, мы получаем так называемые “умные дороги”.

Одним из составляющих ИТС является система “Умный светофор” данная система впервые внедряется на территории Туркменистана. Эта система позволит сократить водителям время на дорогу и избежание пробок. Система позволяет сократить количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ.

В городе Аркадаг Ахалского велаята при использовании общественного автомобильного транспорта планируется переход на электромобили и электробусы. Даже частичный переход на электротранспорт совместно с использованием системы “Умный светофор” положительно повлияет и улучшит экологическую обстановку в городе. Электротранспорт является автотранспортом будущего, который способствует минимизации вредных выбросов в окружающую среду.

Для определения своего направления движения лицами с нарушением функций зрения в городе Аркадаг Ахалского велаята на тротуарах устанавливаются тактильные наземные указатели (ТНУ), которые являются одним из необходимых средств для их социально-средовой адаптации. Общая протяженность устанавливаемых ТНУ на тротуарах дорог и в парковых зонах составляет около 130км. Ещё предусматривается установка вспомогательных технических средств (пешеходные светофоры), которые будут помогать людям при переходе через дороги. Применение на пешеходных светофорах звуковых сигналов и тактильных знаков значительно увеличивают способность лиц с нарушением функций зрения передвигаться самостоятельно и безопасно в городе.

- А что насчет зеленой зоны для горожан, планируется ли строительство парков или зон отдыха? Если да, то каким образом будет обеспечиваться сохранность парков, учитывая жаркий климат страны? Что вы можете сказать по этому поводу?

Для активного отдыха жителей города предусматривается создание парка здоровья, в котором будут располагаться площадки для активного отдыха и проведения мероприятий, беговые и велодорожки, беседки для отдыха и настольных игр. В городе в парковых зонах будут так же велодорожки общей протяженностью более 14км.

При освещении дорог, для экономии электроэнергии используются светильники с диодными лампами.

Говоря о коммунальной инфраструктуре административного центра Ахалского велаята, можно выделить бережное отношение к водным ресурсам. По всем дорогам устанавливаются дождеприемники и строится общая собирающая сеть. Вода собирается на очистном сооружении, где очищается от нефтепродуктов и мусора, после чего поступает на отстойники.

В городской черте также предусмотрена дренажная система, для понижения уровня грунтовых вод, которая также собирается и поступает в отстойники. В отстойниках вся собранная вода отстаивается и подготавливается для вторичного использования, а именно для полива зеленных насаждений строящегося города. Тем самым обеспечивая экономию водных ресурсов (забор воды из “Каракум-реки” уменьшается), нехватка которых является проблемой во всем мире.

- А как обстоят дела с техническим оснащении домов? Применялись ли инновационные подходы при их строительстве, и какие преимущества будут у жильцов квартир этих домов?

Хотелось бы отметить, что на территории более чем одной тысячи га будет размещено 368 домов, оснащенных системой “Умный дом”. 11652 семьи получат возможность жить в современных, комфортабельных и оборудованных по последним международным стандартам домах.

Во многих зданиях города Аркадаг Ахалского велаята устанавливаются подъемные механизмы (лифты) различного назначения, общее количество которых превышает 1000 единиц. Для обеспечения качественного и высокотехнологического обслуживания лифтов предусматривается создание диспетчерской централизованной системы мониторинга работы лифтов (сервер). Технические данные с каждого лифта будут передаваться в серверную. Это позволит учитывать износ агрегатов и производиться своевременные профилактические и плановые ремонтные работы. Безопасность и пресечение вандализма будут обеспечивать установленные камеры в кабине лифта и технических помещениях. Использование в лифтах кнопок с азбукой Брайля и звукового сигнала является обязательным.

Кроме того, для комфортного проживания населения, а также обеспечения минимального ущерба и безопасности в новых жилых домах города Аркадаг Ахалского велаята в каждой квартире устанавливается система общего контроля, с помощью которой каждый житель может контролировать состояние своей квартиры. Данная система включает в себя установку пяти ключевых компонентов: счетчиков с поддержкой Автоматической системы контроля и управления энергоресурсов (АСКУЭ); датчик утечки метана; датчик протечки воды; клапаны, перекрывающие газ и воду; контроллеры.

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что программное обеспечение “Умный дом” позволит вести контроль за потреблением энергоресурсов и получать уведомление об аварии. Это возможно обеспечить благодаря тому, что счетчики электроэнергии, воды (холодной и горячей), газа подключены к Центральному контроллеру. Через программное приложение «Умный дом» житель квартиры может отслеживать и вовремя производить оплату. Показания со всех счетчиков будут доступны соответствующим службам. А установленные во всех квартирах датчики утечки метана, нацелены на предупреждение от взрывоопасной ситуации в квартире и отравления жителей газом. В свою очередь датчик протечки воды позволяют исключать вероятность затопления квартиры и дополнительных затрат на ее ремонт. Все сигналы с датчиков поступают на Центральный контроллер, управляющий системой УМНЫЙ ДОМ, откуда идет оповещение о проблеме, в том числе хозяину квартиры путем СМС сообщения.

Подытоживая сказанное выше, можно с уверенностью говорить о том, что система УМНЫЙ ДОМ позволяет жителю удаленно контролировать состояние своей квартиры, тем самым минимизировать ущерб себе и соседям.

Туркменистан, встав на путь прогрессивных преобразований, также нацелен на реализацию концепции “умных” городов, новый административный центр Ахалского велаята должен стать образцом для подражания, как в плане новой городской культуры, так и с точки зрения экологии.

В этой связи хотел бы обратить внимание, что в городе построено 8 школ (на 720 мест), 19 детских садов (320 мест), стадион вместительностью до 10 тысяч зрителей, Дом здоровья, многопрофильная больница, культурно-досуговые учреждения, отделы госучреждений и т.д.

Таким образом, в скором времени в предгорьях Копетдага появится современный город со всеми условиями для комфортного проживания, который станет ещё одним наглядным отражением прогресса Отчизны, а также предметом гордости туркменистанцев.

Спасибо, господин посол за интересную беседу