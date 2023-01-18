Среда, 18 Января 2023 20:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 27, 27а, 29 на улице Туманяна, 42, 42а на пр. Маштоца, 83 на улице Кохбаци, 47а на улице Лалаянца, 43 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилого дома 8 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 74 на улице Заряна, частные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 11-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 39, 39А и собственные дома 21-84 на 1-ой улице Вардашена, собственные дома 1-25 на 4ой улице Вардашена, 1-21 на 6-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 1-17, 23-30, 31, 32, 33-44, 46, 48, 51, 52, 53, 58, 59 на улице Г.Аветисяна, 18-22, 45, 47, 49, 50 на улице Караханяна, ясли-детские сады NN 116, 21, 117, школа N 88 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

11։00-12։00 частично села Авшар и Айгаван;

11։00-15։00 частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-13։00 села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 частично село Ехегис;

в Котайкской области:

11:00-15:00 села Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоян”, ‘З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, “А.Варданян” ‘Г.Багдасарян”, ООО “Алхалиа”, “Алреями Фарм”, компании “Юком’, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, ЗАО “Наирян”;

11։00-16։00 общежития “Кентрон”, “Трест”, “Разданмаш”, квартал “Еркатгци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-17։00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 община Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։00-14։00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан” в городе Алаверди; село Джилиза;

11։00-14։00 село Гаргар;

в Тавушской области:

12։00-13։00 улицы Абовяна, Ереваняна, Тевосяна, Карагезяна, Тавризяна, Налбандяна, частично улица Анкахутяна, больница, мэрия, рынок и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, частные дома 1-41б в квартале “Канакер ГЭС”; частные дома 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, жилые дома 29, 31/36 на улице Г.Нжде, жилые дома 6а, 36/3 на пр. Аршакуняца, частные дома на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-16:00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Ариндж;

11:00-17:00 село Анкаван, средняя школа Артаваза, ОАО “Завод минеральных вод “Анкаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Котайка, Зоравара Андраника, жилые дома 26, 27, 28, 29, 30, 33, 42 в городе Бюрегаван;

в Гегаркуникской области:

11։00-17։00 общины Гегамаван, Цахкунк, Гагарин полностью, оросительная насосная станция Цахкунка, ГНКО ‘Пахуст”, “Гагарин”, ЗАО “Гагарини артадракан база”, межрегиональное объединение Севана “ГКГ-Агроспасаркум”,ООО “Гвемик”, “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Юком”, ЧП “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), теплица ‘Грин Фармер”, солнечная станция “АрСан-1” на территории Севана;

в Тавушской области:

10։00-11։00 село Гандзакар, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.