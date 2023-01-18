Среда, 18 Января 2023 20:11

АрмИнфо. Сегодня дан официальный старт инициативе "Устойчивый Сюник команда Европы" (Resilient Syunik Team Europe Initiative).

Согласно сообщению пресс-службы делегации ЕС в РА, инициатива официально была запущена при участии глава представительства Европейского Союза в Армении Андреа Викторин, вице-премьер-министра РА Мгера Григоряна, посла Швеции в РА Патрика Свенссона, посла Франции в Армении Анн Луйо, посла Федеративной Республики Германии в Армении Виктора Рихтера, посол Польши в Армении Павла Чеплака, посла Швейцарии Лукаса Розенкраца, а также руководителя Австрийского офиса по координации развития в Ереване Клауса Каппера, главы регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Мачея Цзура (Maciej Czura), губернатора Сюникской области Роберта Гукасяна и руководителя отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Белоруссии и Восточного партнерства Главного управления по вопросам расширения и европейской политики соседства Дэвида Каллена.

"Инициатива Устойчивый Сюник" - это совместная инициатива Европейского Союза, Европейского инвестиционного банка, государств-членов ЕС - Австрии, Франции, Германии, Польши, Швеции, а также выступающей партнером Швейцарии.

Основной целью инициативы является содействие стабильному социально­экономическому и институциональному развитию Сюникской области, в частности путем: улучшения деловой среды для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и повышения конкурентоспособности частного сектора; расширения доступа к ориентированным на граждан и качественным государственным услугам; применения региональных подходов "зеленого" развития и защиты биоразнообразия, устойчивого использования и восстановления. Инициатива соответствует плану Правительства РА по развитию Сюникской области, а также приоритетам знаковой программы по устойчивости южных регионов Армении в рамках Экономического и инвестиционного плана ЕС.

"Европейский Союз взял на себя обязательство способствовать развитию наиболее нуждающихся областей посредством совместной работы с правительством Армении. Мы с удовлетворением отмечаем, что Европейский Союз, государства-члены ЕС Австрия, Франция, Германия, Польша и Швеция, а также Швейцария и Европейский инвестиционный банк объединили свои усилия для преобразующего воздействия на Сюник", - подчеркнула в своем выступлении посол Викторин.

В свою очередь вице-премьер Мгер Григорян выразил благодарить

Евросоюзу и странам- членам ЕС за все программы и усилия,

реализованные, в частности, в Сюнике в этот трудный период, полный

вызовов для Армении. "Сюник действительно жизненно важен для нашей

страны, поэтому любой проект, направленный на устойчивое развитие региона, находится в центре особого внимания правительства. Более того, текущие геополитические события еще больше подчеркивают стратегическую роль Сюника, в том числе на пути к построению устойчивого мира в регионе", - сказал в своем выступлении Мгер Григорян.

Начальный пятилетний бюджет инициативы составляет 51 миллион евро. Это гибкий механизм, который может быть расширен и открыт для государств-членов ЕС, чтобы присоединиться к новым инициативам по содействию развитию Сюникского региона.

"Подход Team Europe заключается в том, чтобы направить сильный совместный сигнал ЕС о значимом партнерстве и солидарности для лучшего восстановления зеленым, справедливым, устойчивым и инклюзивным способом, одновременно удовлетворяя потребности человеческого развития. Инициатива Team Europe вместе с новой инициативой ЕС Global Gateway и Экономическим и инвестиционным планом представляют собой наш долгосрочный ответ на меняющийся геополитический ландшафт, который все чаще требует коллективных действий для решения текущих проблем", - сказал Дэвид Каллен

Мероприятие по запуску завершилось подписанием двух контрактов на реализацию проектов в рамках инициативы Устойчивый Сюник.

Проект "R2D Сюник: восстановление, устойчивость, развитие для Сюника" финансируется совместно Европейским союзом и Австрийским агентством развития и реализуется Австрийским агентством развития. Проект стоимостью 11 млн евро направлен на повышение конкурентоспособности микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и поддержку восстановления устойчивой инфраструктуры малых сообществ в Сюнике. Реализация 60-месячного проекта начинается в январе 2023 года.

Проект "Партнерство для Сюника. Проект. Расширенные социальные услуги на базе сообщества" финансируется Европейским Союзом и реализуется организациями "Люди в нужде", "Каритас Армения" и "Виннет Армения". Проект стоимостью 1,6 млн евро направлен на оказание финансово устойчивых социальных услуг на уровне сообществ в Сюнике посредством эффективного сотрудничества гражданского общества и местных органов власти. Реализация 36-месячного проекта начинается в феврале 2023 года.