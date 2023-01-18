Среда, 18 Января 2023 18:25

АрмИнфо. Мы будем продолжать мирный процесс и не поддаваться на провокации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о реакции мирового сообщества и руководства страны на провокационные действия Баку в Лачинском коридоре и не менее провокационные высказывания Ильхама Алиева по поводу возможной агрессии в Сюнике (т.н. Зангезурский коридор).

Пашинян выразил мысль, что из-за подобных провокаций международное сообщество начинает понимать суть происходящего и то, что такая линия поведения Баку прямо противоречит и является прямым нарушением взятых Азербайджаном обязательств по мирному процессу, в том числе противоречит пражским договоренностям. Целью такого поведения Баку, по мнению Пашиняна, безусловно, является стремление к эскалации ситуации в регионе, что мешает непосредственной работе по достижению мирного соглашения.

В этом плане Пашинян отметил, что реакция на все это со стороны Армении должна быть ассиметричной, то есть Армения будет продолжать усиливать свои государственные институты, проводить реформы и не отказываться от мирной повестки.