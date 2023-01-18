Среда, 18 Января 2023 18:23

АрмИнфо. Продолжающаяся блокада со стороны Азербайджана требует не только принятия решений по неотложным вопросам, но и заставляет по-новому организовать работу, поскольку противостоять новым вызовам можно только слаженной и командной работой. Об этом государственный министр Республики Арцах, руководитель оперштаба Рубен Варданян заявил на расширенном совещание с участием руководящего состава государственных органов.

Ключевыми в этой ситуации он считал дисциплину и прозрачную работу.

Рубен Варданян отметил, что хотя азербайджанская сторона всячески пытается показать миру, что блокады нет, вчерашний инцидент с перевозкой детей из Гориса в Степанакерт в сопровождении российских миротворческих сил доказывает обратное. "Произошел недопустимый инцидент, который подтвердил, что дорога остается закрытой. Была предпринята попытка через миротворцев вернуть детей, которые были разлучены с семьями примерно на шесть недель, но мы видели, что даже в этом случае азербайджанцы позволили себе сесть в машину, перевозившую детей, снять их на камеру. Это очевидное преступление, которое вызвало у детей сильный стресс", - отметил чиновник. Говоря о причинах блокады, госминистр отметил: "Это политическая блокада, это не просто перекрытие дороги. Цель Азербайджана - разрушить субъектность Арцаха. Борьба идет за субъектность".

Варданян разъяснил членам правительства свой подход к ситуации. "Я четко говорю, что наша цель - иметь независимый Арцах, который должен быть безопасным и развитым. Это очень важная цель, которую очень трудно достичь. Но я считаю, что это единственный путь, и я пришел к тому, чтобы сделать все вместе для достижения этой цели. Единственный способ добиться успеха - это наше единство, и да, я буду работать вместе с теми, кто согласен с моими принципами. Сейчас мы находимся в точке, где мы не имеем права потерпеть неудачу", - сказал госминистр. Оценивая создавшуюся ситуацию, он отметил, что она крайне сложна, так как старая система и механизмы не работают в условиях кризиса и необходимо продумать формирование новой, более эффективной системы с гибкими решениями, реагирующими на кризис.

В ходе совещания также обсуждались проблемы, возникшие в ряде районов в результате блокады, и меры, направленные на обеспечение жизнедеятельности населения в этих условиях.

Отметим, что накануне группа азербайджанцев, участвующих в блокаде единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, ворвались в автобус, перевозивший детей, из Гориса в Степанакерт. Дети 37 дней не могли вернуться домой из-за действий азербайджанских экотеррористов. А 17 ноября, миротворцы организовали их возвращение домой.