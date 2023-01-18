Среда, 18 Января 2023 18:22

АрмИнфо. НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира в регионе и выражает поддержку усилиям, предпринимаемым международными партнерами в этом направлении. Как сообщает пресс-служба правительства РА, об этом 18 января на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина Пирис.

Стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством Армения-НАТО, а также процессы на Южном Кавказе.

Премьер-министр коснулся гуманитарной ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Никол Пашинян подчеркнул, что своим провокационным шагом Азербайджан в очередной раз нарушает трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года и подчеркнул важность внимания международного сообщества и соответствующей реакции на происходящее.

Спецпредставитель генсека НАТО выразил обеспокоенность ситуацией, вызванной блокированием Лачинского коридора, и подчеркнул важность обеспечения бесперебойной работы коридора.

В ходе встречи собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.