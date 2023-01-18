Среда, 18 Января 2023 18:20

АрмИнфо. Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Мексика-Армения Палаты депутатов Мексики Беренисе Хуарес Наварете.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в ходе встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в активизации и углублении сотрудничества.

Собеседники коснулись послевоенной ситуации и кризису в Лачинском коридоре. Ален Симонян высоко оценил заявление мексиканского представителя и позицию Мексики на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по Лачинскому коридору в декабре 2022 г.

В то же время спикер парламента отметил, что поздравление председателя группы дружбы Мексика-Азербайджан спецпосланника президента Азербайджана Эльчина Амирбаева с победой в войне 2020 года на встрече в Палате депутатов Мексики противоречит официальной позиции Мексики о неприменении силы, урегулировании конфликтов путем переговоров и невмешательстве.

Стороны подчеркнули важность активной работы парламентских групп дружбы.

В свою очередь законодатель из Мексики отметила, что у Армении есть чему поучиться, добавив, что совместная рабочая повестка будет способствовать обмену опытом и повышению эффективности контактов.