Среда, 18 Января 2023 18:15

АрмИнфо. Из Арцаха в Армению было эвакуировано 63 гражданина России. Об этом сообщает пресс-служба Российского миротворческого контингента (РМК).

"В рамках достигнутых договоренностей с азербайджанской стороной вчера осуществлена эвакуация на территорию Армении граждан Российской Федерации, прибывших на новогодние праздники в Нагорный Карабах. Всего 63 человека, в том числе 14 детей", - отмечается в сообщении РМК.

Накануне, госминистр Арцаха сообщил об эвакуации части иностранных граждан из Арцаха, которые не смогли вернуться на родину из-за азербайджанской блокады.