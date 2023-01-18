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 Среда, 18 Января 2023 16:39
Марианна Мкртчян

Лавров: Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределения

Лавров: Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределения

АрмИнфо. Ключевой принцип в Уставе ООН гласит: суверенное равенство государств - это принцип, на котором основано ООН. Об этом 18 января на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос о международном праве и Уставе ООН применительно к Украине.

При этом он отметил, что не составит много труда, чтобы прочитать в интернете и убедиться в том, как США ежечасно плюют на этот Устав ООН, на принцип суверенного равенства. Российский дипломат выразил убеждение, что если бы США уважали принцип суверенного равенства, то после  ситуации, сложившееся на Украине, дали бы высказаться другим. "Россия объяснила почему она это делает, Соединенные Штаты вместе со своими сателлитами осудили. Если вы уважаете суверенное равенство, так дайте всем остальным по демократическому принципу определиться - понимают ли они Россию, не понимают ли они Россию. За Россию они, или за США. Им же никто это не дает делать", - сказал Лавров.

По его словам, США на уровне послов, посланников, ежедневно унижаются, бегая по всему миру и требуя осудить Россию. "Это разве суверенное равенство государств?  Шантажируют. Это недостойно, я считают, что это унизительно для великой державы", - отметил глава российского МИД.

Возвращаясь к Уставу ООН, Лавров напомнил, что главным является суверенное равенство государств, принцип самоопределения народов - он первым упомянут, а также принцип               территориальной целостности государств.  "И эти два принципа самоопределение народов и территориальная целостность, они с самого начала формирования ООН вызывали вопросы. Что же приоритетнее?", - задался вопросом российский министр, напомнив, что тогда была создана специальная процедура, в рамках которого, все члены ООН на протяжении долгих лет обсуждали, в том числе и эту проблему.

По его словам, и в итоге, в 1970 году родилась на свет имеющая юридическую силу Декларация Генассамблеи ООН о прогрессивных принципах международного права и отношений между государствами, где целый раздел посвящен принципу самоопределения государств. Лавров добавил, что в этом разделе говорится, что принцип самоопределения является универсальным, есть также и уважении территориальной целостности. " Там говорится, что все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределения и представляют интересы всех народов, живущих на данной территории. То есть, по Уставу ООН мы обязаны уважать территориальную целостность тех государств, чьи правительства представляют всё население своей страны", - сказал Лавров.

Отметим, что, по мнению независимых экспертов, данные заявления российского министра, могут послужить методичкой для армянской стороны в вопросе защиты одного их ключевых принципов Устава ООН - права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. 

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