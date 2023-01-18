Среда, 18 Января 2023 15:31

АрмИнфо. Вопрос Лачинского коридора в ближайшее время будет отрегулирован. Такое мнение выразил на своей большой пресс-конференции министр иностранных дер России Сергей Лавров.

Он отметил, что по этому поводу накануне говорил с министром ИД Азербайджана и напомнил, что, согласно послевоенному трехстороннему соглашению, Лачинский коридор должен быть свободен для прохода грузов, граждан и транспортных средств. Отдельная договоренность была и по военным грузам.

Между тем, по словам Лаврова, азербайджанская сторона предоставила данные российской стороне, которые сегодня изучаются, о том, что армянская сторона доставляла по этому коридору мины и минировала свои линию соприкосновения в нарушении договоренностей.

<Мы предложили простую вещь. Наш миротворческий контингент имеет право контролировать это движение и проверять все транспортные средства на предмет отсутствия запрещенных негуманитарных негражданских товаров>, - отметил глава МИД РФ. По его словам, буквально вчера или позавчера состоялись встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха с участием командующего российским контингентом. <Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован>, - резюмировал Сергей Лавров.