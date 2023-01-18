Среда, 18 Января 2023 13:09

АрмИнфо.Иран не приемлет никаких изменений в географии региона, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир-Абдоллахян, говоря о конфликте в Кавказском регионе. Глава МИД Ирана вновь озвучил эту официальную позицию Тегерана на совместной с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам прошедших накануне переговоров.

Как сообщает иранское агентство MNA, турецкий глава МИД в своем слове также отреагировал на это заявление, отметив, что <мы согласны с нашим соседом Ираном по региональным вопросам>.

Было отмечено, что на переговорах стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, поставив в качестве цели увеличение торгового оборота до 30 млрд. долларов в год.

Главы МИД обсудили вопрос <ядерной сделки>. Вопросы Афганистана, Сирии и Ирака. <Я обсудил вопрос Сирии с моим иранским коллегой, и мы требуем выполнения положений Астанинского соглашения о территориальной целостности Сирии>, сказал Чавушоглу. Он подчеркнул, что <Западным странам нет необходимости вмешиваться и диктовать свои требования в отношении Ирака и Сирии>, добавив: <Мы проинформировали Иран и Россию о нашем намерении продолжать отношения с Сирией>.