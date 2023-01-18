Среда, 18 Января 2023 13:09

АрмИнфо. Председатель комиссии Национального Собрания по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян готовит срочные обращения в уполномоченные международные структуры в связи с применением Азербайджаном психологического и эмоционального насилия в отношении 19 детей, один из которых потерял сознание. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

<Этническая ненависть азербайджанцев к армянам не знает границ: мишенью стали даже несовершеннолетние дети, которые в сопровождении миротворцев возвращались в Арцах к родителям по единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией и остальным миром, которая более месяца пребывает в полной блокаде со стороны Азербайджана. Автобус с детьми был остановлен на участке Шуши-Каринтак заблокированной дороги, размещенными там псевдоэкоактивистами, а по факту азербайджанскими правительственными агентами. 10- 15 азербайджанцев в гражданской одежде с закрытыми лицами ворвались в автобус и подвергли детей психологическому насилию. Преступные действия азербайджанцев на этом не закончились: после того, как автобус продолжил движение, азербайджанцы демонстративно выкрикивали угрозы в адрес армянских детей. Подобным необузданным поведением агенты правительства Азербайджана нарушили основополагающие положения Конвенции о правах ребенка, что должно стать предметом срочного расследования со стороны уполномоченных международных органов и применения в отношении Азербайджана конкретных мер ответственности>, - отметила парламентарий.

Она добавила, что подобными преступными действиями Азербайджан сделал еще один шаг в направлении своей геноцидальной политики в отношении этнических армян. <В условиях молчаливого согласия цивилизованного мира преступления Азербайджана будут носить систематический характер>, - подчеркнула Тагуи Товмасян.

Ранее сегодня Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян на своей странице в Facebook сообщил, что 19 детей, разлученных с родителями и семьей более чем на месяц из-за блокады, вернулись домой по дороге Горис-Степанакерт.При этом он подчеркнул, что детей доставили из Гориса в Степанакерт в сопровождении российских миротворческих сил. Омбудсмен обратил внимание на то, что автомобиль был остановлен азербайджанцами в районе под Шуши-Кари, на оцепленном участке дороги, где дислоцированы азербайджанские правительственные агенты, выдающие себя за "экоактивистов", и обслуживающие их журналисты. "Затем к машине подошли 10-15 азербайджанцев с фотоаппаратами в штатском, некоторые из них ворвались в машину и засняли находящихся в машине детей. По итогам провокационных действий азербайджанцев в машине произошла давка, в результате которой один ребенок потерял сознание. В результате действий российских миротворцев их удалили из машины, машина продолжила свой путь. После этого при проезде перекрытого участка дороги азербайджанцы начали демонстративно кричать в сторону машин, перевозивших детей.