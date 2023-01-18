Среда, 18 Января 2023 13:05

АрмИнфо. Российский политолог, ведущий эксперт по странам Ближнего Востока Евгений Сатановский высказался по поводу последних процессов между Арменией о ОДКБ, и отказа Еревана принят учения "Нерушимое братство".

Так, эксперт констатировал, что в Армении был проведен опрос насчёт участия страны в ОДКБ. "Благо, премьер-министр этой постсоветской республики выразил большое сомнение в том, что его стране эта организация полезна. Опять же, учения ОДКБ он от лица Армении принимать отказался, итоговую декларацию последнего саммита ОДКБ не подписал и вообще, получается по нему, что Россия на армянской территории военную базу держит неизвестно зачем, оружие российское, которое Армения получает, включая системы ПВО, как те гранаты у таможенника Верещагина в "Белом солнце пустыни" - не той системы, миротворцы в Карабахе ему нужнее не российские, а ООНовские, а самые дружественные Армении страны - Франция и Соединённые Штаты, а никакая не Россия. Ну, насильно мил не будешь", - отметил востоковед.

При этом он обратил внимание на тот факт, что согласно результатам опроса, менее 11% армян считают, что их стране не нужно участвовать в ОДКБ, а почти 69% полагают, что это участие полезно и необходимо в составе помянутого межгосударственного объединения оставаться.

"Значит ли это, что вопрос закрыт и действующее армянское руководство перестанет крутить руководству российскому головы и всё прочее, крутящееся, начнёт вести себя конструктивно и не то, чтобы слушать и слышать, что ему из Москвы рекомендуют, что значительно упростило бы жизнь населения Нагорного Карабаха. Особенно если бы к российским советам в Ереване прислушались до начала или хотя бы в самом начале Второй Карабахской войны? Да ни черта это не значит. Как в таких ситуациях всегда и бывает", - посетовал эксперт.

В этом ключе он констатировал, что опросы общественного мнения вообще ни на что никогда не влияют, хоть проводи их ежедневно и делай настолько репрезентативными, что их организаторов живьём в рай можно забирать - за заслуги перед человечеством и небесной канцелярией.

"И референдумы, которые тоже в мире проводить любят, ни на что не влияют. Кто в стране главный, тот и решает. К примеру, в СССР под занавес существования страны, при Горбачёве, в рамках расцвета демократии, гласности и нового мышления провели референдум насчёт будущего страны. И абсолютное большинство населения тогда высказалось за продолжение её существования. Остановило это Ельцина, Кравчука и примкнувшего к ним Шушкевича в Беловежской Пуще? Да чёрта с два это их остановило! И где теперь тот СССР? А тут Армения, с которой, к слову, в огромной мере процесс распада нашей страны и начался. Так что провели там референдум насчёт ОДКБ, не провели... Примет по этому поводу Пашинян сотоварищи, подзуженный американцами, которым он только что не в рот смотрит, соответствующее решение, и не останется ни Армения в ОДКБ, ни российские миротворцы в Карабахе, ни военная база России в Армении. А вот останутся ли после этого армяне в Карабахе, а Армения на карте - вопрос. Разве что в качестве турецкого вилайета. Азербайджан с его газом и нефтью в любом случае европейцам и американцам куда больше интересен...", - подытожил Сатановский. Ранее стало известно, что САЕАС "ФОКУС" провел опрос в Ереване по части нахождения РА в ОДКБ. Результаты опроса показали, что 41,6% респондентов считают, что несмотря на все последние события и критику со стороны руководства страны, ОДКБ полезна для Армении. Более трети опрошенных (32,8%) затруднились с ответом.

Респондентов, считающих, что Армения должна покинуть ОДКБ, меньшинство - всего 10,9%, тогда как 68,2% убеждены в обратном - что Армения должна сохранять членство в организации.

Напомним, что ранее Армения отказалась принять у себя традиционное проводимое на армянской земле учение "Нерушимое братство", аргументировав это обстановкой вокруг страны. И пока не известно, будут ли, армянские подразделения участвовать в учениях на территории других стран ОДКБ.