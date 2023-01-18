Среда, 18 Января 2023 13:05

АрмИнфо.При посредничестве Международного Комитета Красного Креста из Арцаха в Армению удалось перевезти еще 6 пациентов, остро нуждающихся в медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

В частности, перевезены пациенты с диагнозами "Ретинопатия недоношенных IV-V степени", "Опухоль головного мозга", "Новообразование на 12-ом позвонке" "Постхолецистемический синдром". Среди доставленных в Армению и беременная женщина.

Плановые операции в медицинских центрах Арцаха не проводятся. В детской больнице "Аревик" в реанимации находятся 10 детей. В реанимации Республиканского медицинского центра находятся 9 пациентов, 4 из которых в крайне тяжелом состоянии.

Всего из Нагорного Карабаха в Армению перевезены 34 пациента, говорится в сообщении.