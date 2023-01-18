|Пашинян: Мы будем продолжать мирный процесс и не поддаваться на провокации
|Рубен Варданян: Это политическая блокада, преследующая цель разрушить субъектность Арцаха
|Хавьер Коломина: НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира на Южном Кавказе
|Спикер парламента Армении указал на недопустимое поведение председателя группы дружбы Мексика-Азербайджан
|Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией
|Из Арцаха в Армению было эвакуировано 63 гражданина России
|Лавров: Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределения
|Замглавы МИД Армении и спецпредставитель НАТО обсудили гумситуацию в Нагорном Карабахе
|Сергей Лавров: Наши армянские друзья миссии ОДКБ предпочли наблюдателей Евросоюза
|Глава МИД РФ считает, что вопрос Лачинского коридора в ближайшее время будет отрегулирован
|Землетрясение в Иране ощущалось и в Армении
|Арцах: два переговорных трека России и Запада, замкнутых на своем интенсивном конфликте - The New York Times
|Амир-Абдоллахян: Иран не приемлет никаких изменений в географии региона
|Депутат парламента Армении готовит обращения в международные структуры в связи с применением Азербайджаном насилия в отношении 19 детей
|ЕС привержен тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для всеобъемлющего разрешения конфликта
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению удалось перевезти еще 6 пациентов
|Арестованы лица, применившие два года назад насилие в отношении спикера парламента
|Оппозиционер: Из какого-то центра поставлена задача изменить общественно- политическую повестку, связанную с арцахской проблемой
|Азербайджан вновь нарушил работу единственного газопровода, обеспечивающего Арцах газом
|Постпред РФ при ОБСЕ: Ухудшающаяся гуманитарная обстановка на Южном Кавказе вызывает серьезное беспокойство
|Гражданский совет призывает международное сообщество отреагировать на действия Баку в Арцахе
|Глава МИД РА и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в результате закрытия Лачинского коридора
|Правозащитник: Вчера агенты правительства Азербайджана совершили акт запугивания арцахских детей
|Представители АРФД перекрыли проезды к посольству Азербайджана в Вашингтоне на фоне блокады Арцаха: Акция прошла и в Париже
|Азербайджанцы ворвались в автобус, перевозивший карабахских детей
|Глава МИД Армении встретился со своим австрийским коллегой
|Лавров призвал к скорейшему разблокированию Лачинского коридора
|Открытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политолог
|Арарат Мирзоян: ОБСЕ может посредством вовлечения своих структур сыграть важную роль не только в достижении мира, но и в процессе его поддержания
|Подача газа из Армении в Арцах восстановлена
|Ереван и Тегеран станут городами-побратимами
|Давид Бабаян назначен советником президента Арцаха
|В составах парламентских делегаций Армении в международных организациях произведены изменения
|Надо сделать все для согласия во всем мире - мексиканский парламентарий
|Судебное заседание по делу экс-начальника Полиции перенесено
|Индия назначила нового посла Армении
|Спикер Парламента Армении в очередной раз призвал международных партнеров ввести санкции в отношении Азербайджана
|Постпред США в ОБСЕ призвал Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственное движение через Лачинский коридор
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Франция вновь заявила о готовности содействовать установлению мира на Южном Кавказе
|Tурция проводит учения на границе с Арменией
|Арцахское правительство совместно с российскими миротворцами организовалo возращение на родину части иностранных граждан
|Завершено предварительное следствие по делу о <просроченных яйцах>
|Бывший замначальника Генштаба ВС РА обвиняется в незаконном обогащении
|Спецпредставитель НАТО посетит Ереван и Баку
|На 37-й день блокады Азербайджан перекрыл подачу газа в Арцах
|Руководящий состав Минобороны Азербайджана проинспектировал воинские части на границе с Арменией
|Два следователя СК Армении уволены за недобросовестное исполнение своих полномочий
|Перед посольством Франции в Армении прошла акция протеста в поддержку Арцаха
|Степанакерт: Безнаказанность бакинских погромов и массовых преступлений привели к ситуации, когда Азербайджан считает нормой блокаду Арцаха
|Гагик Барсегян избран членом Аудиторской Палаты РА
|Кто и как голосовал? В парламенте Армении развернулись жаркие прения
|Католикос Арам I: Защита Арцаха является неотложным общеармянским императивом, завтра может быть поздно
|СМИ: Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком на два года
|В Армении есть закрытые автомобильные дороги
|Глава МИД РА и Генсек ООН обсудили последние процессы в регионе
|ЕСПЧ отклонил требование Азербайджана о применении промежуточной меры против Армении
|Секретарь Совбеза РА и глава МИД Арцаха обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|Ваагн Хачатурян: Армения должна быть уверена, что при следующем нападении Азербайджана она не будет одна
|Читать больше
АрмИнфо.При посредничестве Международного Комитета Красного Креста из Арцаха в Армению удалось перевезти еще 6 пациентов, остро нуждающихся в медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.
В частности, перевезены пациенты с диагнозами "Ретинопатия недоношенных IV-V степени", "Опухоль головного мозга", "Новообразование на 12-ом позвонке" "Постхолецистемический синдром". Среди доставленных в Армению и беременная женщина.
Плановые операции в медицинских центрах Арцаха не проводятся. В детской больнице "Аревик" в реанимации находятся 10 детей. В реанимации Республиканского медицинского центра находятся 9 пациентов, 4 из которых в крайне тяжелом состоянии.
Всего из Нагорного Карабаха в Армению перевезены 34 пациента, говорится в сообщении.
|Пашинян: Мы будем продолжать мирный процесс и не поддаваться на провокации
|Рубен Варданян: Это политическая блокада, преследующая цель разрушить субъектность Арцаха
|Хавьер Коломина: НАТО заинтересована в обеспечении стабильности и мира на Южном Кавказе
|Спикер парламента Армении указал на недопустимое поведение председателя группы дружбы Мексика-Азербайджан
|Пашинян отметил высокий уровень отношений между Арменией и Грузией
|Из Арцаха в Армению было эвакуировано 63 гражданина России
|Лавров: Все обязаны уважать принцип территориальной целостности в отношении тех государств, чьи правительства, соблюдают принцип самоопределения
|Замглавы МИД Армении и спецпредставитель НАТО обсудили гумситуацию в Нагорном Карабахе
|Сергей Лавров: Наши армянские друзья миссии ОДКБ предпочли наблюдателей Евросоюза
|Глава МИД РФ считает, что вопрос Лачинского коридора в ближайшее время будет отрегулирован
|Землетрясение в Иране ощущалось и в Армении
|Арцах: два переговорных трека России и Запада, замкнутых на своем интенсивном конфликте - The New York Times
|Амир-Абдоллахян: Иран не приемлет никаких изменений в географии региона
|Депутат парламента Армении готовит обращения в международные структуры в связи с применением Азербайджаном насилия в отношении 19 детей
|ЕС привержен тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном для всеобъемлющего разрешения конфликта
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению удалось перевезти еще 6 пациентов
|Арестованы лица, применившие два года назад насилие в отношении спикера парламента
|Оппозиционер: Из какого-то центра поставлена задача изменить общественно- политическую повестку, связанную с арцахской проблемой
|Азербайджан вновь нарушил работу единственного газопровода, обеспечивающего Арцах газом
|Постпред РФ при ОБСЕ: Ухудшающаяся гуманитарная обстановка на Южном Кавказе вызывает серьезное беспокойство
|Гражданский совет призывает международное сообщество отреагировать на действия Баку в Арцахе
|Глава МИД РА и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в результате закрытия Лачинского коридора
|Правозащитник: Вчера агенты правительства Азербайджана совершили акт запугивания арцахских детей
|Представители АРФД перекрыли проезды к посольству Азербайджана в Вашингтоне на фоне блокады Арцаха: Акция прошла и в Париже
|Азербайджанцы ворвались в автобус, перевозивший карабахских детей
|Глава МИД Армении встретился со своим австрийским коллегой
|Лавров призвал к скорейшему разблокированию Лачинского коридора
|Открытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политолог
|Арарат Мирзоян: ОБСЕ может посредством вовлечения своих структур сыграть важную роль не только в достижении мира, но и в процессе его поддержания
|Подача газа из Армении в Арцах восстановлена
|Ереван и Тегеран станут городами-побратимами
|Давид Бабаян назначен советником президента Арцаха
|В составах парламентских делегаций Армении в международных организациях произведены изменения
|Надо сделать все для согласия во всем мире - мексиканский парламентарий
|Судебное заседание по делу экс-начальника Полиции перенесено
|Индия назначила нового посла Армении
|Спикер Парламента Армении в очередной раз призвал международных партнеров ввести санкции в отношении Азербайджана
|Постпред США в ОБСЕ призвал Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственное движение через Лачинский коридор
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Франция вновь заявила о готовности содействовать установлению мира на Южном Кавказе
|Tурция проводит учения на границе с Арменией
|Арцахское правительство совместно с российскими миротворцами организовалo возращение на родину части иностранных граждан
|Завершено предварительное следствие по делу о <просроченных яйцах>
|Бывший замначальника Генштаба ВС РА обвиняется в незаконном обогащении
|Спецпредставитель НАТО посетит Ереван и Баку
|На 37-й день блокады Азербайджан перекрыл подачу газа в Арцах
|Руководящий состав Минобороны Азербайджана проинспектировал воинские части на границе с Арменией
|Два следователя СК Армении уволены за недобросовестное исполнение своих полномочий
|Перед посольством Франции в Армении прошла акция протеста в поддержку Арцаха
|Степанакерт: Безнаказанность бакинских погромов и массовых преступлений привели к ситуации, когда Азербайджан считает нормой блокаду Арцаха
|Гагик Барсегян избран членом Аудиторской Палаты РА
|Кто и как голосовал? В парламенте Армении развернулись жаркие прения
|Католикос Арам I: Защита Арцаха является неотложным общеармянским императивом, завтра может быть поздно
|СМИ: Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком на два года
|В Армении есть закрытые автомобильные дороги
|Глава МИД РА и Генсек ООН обсудили последние процессы в регионе
|ЕСПЧ отклонил требование Азербайджана о применении промежуточной меры против Армении
|Секретарь Совбеза РА и глава МИД Арцаха обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|Ваагн Хачатурян: Армения должна быть уверена, что при следующем нападении Азербайджана она не будет одна
|Читать больше
|Открытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политолог
|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
|Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
|Читать больше
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
|Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог