Среда, 18 Января 2023 11:51

АрмИнфо.В Армении арестованы лица, применившие два года назад насилие в отношении тогдашнего председателя Национального Собрания РА Арарата Мирзояна, который в настоящее время возглавляет внешнеполитическое ведомство республики. Об этом сообщает Служба национальной безопасности РА.

Согласно источнику, СНБ продолжает осуществлять действия, направленные на выявление всех лиц, причастных к применению 10 ноября 2020 года насилия, уничтожению имущества в зданиях правительства, Национального Собрания и на других объектах государственного значения. В результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий были выявлены и задержаны все лица, причастные к совершению насилия в отношении спикера НС Арарата Мирзояна.

Согласно материалам дела, А.Б. посредством Интернета, узнав о достигнутой договоренности о прекращении военных действий 10 ноября 2020 года около 03:00 присоединился к собравшейся толпе у правительственной резиденции на улице Дзорапа, 74.

Нарушив неприкосновенность резиденции, проигнорировав режим охраны особо охраняемого объекта, не подчинившись законному требованию сотрудников Службы государственной охраны РА, несущих службу в указанном месте, он, перепрыгнув через забор, вторгся в частный дом, отведенный премьер-министру РА. Затем, покинув территорию резиденции, направился на улицу Демирчяна, где присоединился к участникам массовых беспорядков, прорвался сквозь их ряды, подошел к Арарату Мирзояну, который уже был на земле, и ударил его ногой, причинив таким образом насилие по отношению к нему.

В результате насилия, примененного А.Б. и другими участниками массовых беспорядков, Арарат Мирзоян получил множество телесных повреждений, в результате чего потерял сознание и был доставлен в медицинский центр <Эребуни>.

В ходе предварительного следствия также установлено, что другой участник массовых беспорядков Т. П., в тот же день после публикации в средствах массовой информации сообщения о достигнутом между двумя сторонами соглашении, 10 ноября 2020 года в 03:00 часов присоединился к участникам массовых беспорядков на улице Дзорапа, 74. Затем, воспользовавшись ситуацией, вызванной преступными действиями участников массовых беспорядков, игнорируя режим охраны особо охраняемого объекта, перепрыгнув через забор, проник в дом, выделенный премьер-министру РА, похитил принадлежащие супруге премьер-министра Анне Акопян золотые украшения на крупную сумму в 3,920 млн драмов, включая золотые часы, цепочки, кулон и браслет. После этого Т.Г. 10 ноября 2020 года около 10:25 продал часть украденных им золотых украшений за 551 тыс драмов своему другу С.С., а другую часть на сумму в 40 тыс драмов заложил 16 ноября в филиалах универсальной кредитной организации <Фаст кредит> по проспекту Комитаса и административного района Малатия.

В отношении А.Б. и Т.П. возбуждено уголовное дело. Решением суда в качестве меры пресечения в их отношении избран арест сроком на 2 месяца.

СНБ продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению полной картины совершенных преступлений, установлению личности иных лиц, имеющих отношение к делу.