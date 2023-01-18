Среда, 18 Января 2023 10:44

АрмИнфо.В контексте прозвучавших оценок относительно положения дел на Южном Кавказе хотели бы отметить, что российская сторона как на политическом уровне, так и "на земле", в контактах с заинтересованными сторонами принимает все возможные меры для деэскалации напряженности и урегулирования ситуации.

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании Постоянного совета Организации проведенного по обращению главы МИД Армении.

Российский дипломат напомнил, усилиями российских миротворцев организован проезд по Лачинскому коридору экипажей скорой помощи и автомобилей Международного Комитета Красного Креста, оперативно восстановлена подача газа карабахцам, доступ к Интернету, ведется согласование параметров ремонта ЛЭП.

"В настоящее время обеспечение местного населения необходимыми для жизни средствами осуществляется исключительно за счёт поставок гуманитарной помощи автомобильным транспортом российского миротворческого контингента (РМК). В этой связи выражаем озабоченность отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования транспортной артерии для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, как это зафиксировано в Заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 г", - отметил постпред РФ при ОБСЕ.

При этом он подчеркнул, что ухудшающаяся гуманитарная обстановка в регионе вызывает серьезное беспокойство. Лукашевич добавил, что население не должно становится заложником политических разногласий между Баку и Ереваном.

"Лачинский коридор должен оставаться под контролем РМК и использоваться только для целей, обозначенных в Заявлении от 9 ноября 2020 г. Призываем наших азербайджанских и армянских партнёров продемонстрировать добрую волю и совместно искать взаимоприемлемые компромиссы в целях скорейшего разрешения ситуации вокруг Лачинского коридора, согласования параметров освоения рудных месторождений и урегулирования проблем с поставкой электроэнергии. Готовы оказывать в этом всяческое содействие. Убеждены, что устойчивое и долгоиграющее решение возможно только на основе неукоснительного соблюдения всех положений трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении", - добавил российский дипломат.

Вместе с тем он заявил, что любые провокационные действия и публичные нападки в отношении РМК рассматриваем как недопустимые и наносящие ущерб процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. В этом ключе постпред РФ при ОБСЕ напомнил, что российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите в г. Сочи 31 октября 2022 г.

"Выступаем за всестороннюю реализацию комплекса российско-азербайджано-армянских соглашений на высшем уровне, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между Баку и Ереваном, а также налаживание контактов между общественными деятелями, экспертами и парламентариями двух стран",- резюмировал дипломат. Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 38 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, сегодня с утра подача газа в Арцах вновь прекратилась.