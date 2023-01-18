Среда, 18 Января 2023 10:34

АрмИнфо. Посредством лживых <экологов>, нанятых расистскими властями Азербайджана, которых не признают даже экологи Азербайджана, продолжается геноцид армян, который в любой момент может перекинуться из Арцаха в Армению.

Об этом свидетельствуют открытые угрозы новой военной агрессии со стороны Азербайджана и Турции. Об этом говорится в заявлении Гражданского совета им. Аркадия Тадевосяна.

<Руководствуясь исключительно национальными и государственными интересами, от имени организаций, представляющих гражданское общество Армении и Арцаха, мы обращаемся к Совету Безопасности ООН и его постоянным членам - США, Великобритании, Франции, России и Китаю, а также к ОБСЕ, имеющей специальный мандат по арцахскому вопросу, странам Минской группы - США, России и Франции с призывом адресно и немедленно осудить осуществляемую Азербайджаном геноцидную блокаду Арцаха. Если права человека, в том числе право на самоопределение, не являются абстрактными понятиями и не существует двойных стандартов для разных стран и регионов, то мы призываем в случае отсутствия реакции на заявления указанных стран и структур, направленные на снятие блокады, применить санкции против Азербайджана и приостановить членство последнего в международных организациях, развернуть вдоль границы Арцаха и Армении международные миротворческие силы для предотвращения дальнейшей эскалации военной агрессии>, - говорится в заявлении.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 38 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыла единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население республики уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей. С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана.

В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, азербайджанская сторона перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение республики.