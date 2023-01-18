Среда, 18 Января 2023 10:25

АрмИнфо. Глава МИД РА Арарат Мирзоян на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид коснулся ситуации в Нагорном Карабахе в результате закрытия Лачинского коридора, подчеркнув, что целью Азербайджана является подвергнуть арцахских армян этнической чистке.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, этот вопрос был обсужден в контексте региональных проблем. Собеседники также обменялись мнениями по итогам прошедшего в тот же день специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

В этом связи Мирзоян подчеркнул необходимость активных действий международного сообщества по разблокированию Лачинского коридора и восстановлению безопасного и беспрепятственного сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом. Была отмечена важность обеспечения гуманитарного доступа соответствующих международных структур в Нагорный Карабах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мирзоян отметил, что непрекращающиеся провокации Азербайджана, несоблюдение достигнутых договоренностей, воинственная риторика сильно мешают усилиям армянской стороны, направленным на установление безопасности и стабильности в регионе. Армянская сторона также отметила, что ОБСЕ через свои структуры должна сыграть роль в решении важной задачи по достижению мира и его поддержанию.

Министр иностранных дел РА рассказал о последних процессах в нормализации армяно- турецких отношений.

В ходе встречи собеседники коснулись также программ сотрудничества с Арменией в рамках ОБСЕ.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 38 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР.