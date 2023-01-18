Среда, 18 Января 2023 10:15

АрмИнфо. Вчера так называемые "экоактивисты", но на самом деле агенты правительства Азербайджана совершили акты запугивания 19 детей, возвращавшихся из Гориса в Степанакерт, с закрытыми лицами ворвавшись в машину, перевозившую детей, и продемонстрировав откровенно циничное поведение. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-омбудсмен Армении, правозащитник Арман Татоян.

"Потом они откровенно незаконно засняли детей, а затем цинично распространили (открытыми лицами) в азербайджанской прессе и социальных сетях. Из-за этих провокационных действий один из детей даже потерял сознание. В результате действий российских миротворцев их сняли с машины, машина продолжила свой путь", - написал Татоян, добавив, что так называемые экоактивисты, затем выкрикивали разные слова в след проезжаещему с детьми автобусу.

Татоян добавил, что этот факт зафиксировал Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

Отметим, что эти дети приехали в Ереван на конкурс "Детское Евровидение", и не смогли вернуться домой из-за азербайджанской блокады. 17 января, на 37-ой день блокады российские миротворцы, обеспечили возвращение детей домой.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 38 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР.