Среда, 18 Января 2023 10:11

АрмИнфо. Представители молодежного крыла АРФД перекрыли 34 улицу в Вашингтоне, блокируя проезд к посольству Азербайджана в знак протеста против блокады Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Америки (АНКА).

Согласно сообщению АНКА, дорога была перекрыта с раннего утра, в знак протеста в связи с блокировкой Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром. У демонстрантов в руках были плакаты: "30 000 детей в заложниках у Азербайджана", "Мы с нашими солдатами", "Остановите Алиева", "Прекратите блокаду Арцаха".

Более того, в Париже представители армянского молодежного крыла провели акцию протеста у входа в МИД Франции на набережной Д'Орсе.

Так, согласно сообщению АРФД, члены молодежного крыла организации в ходе демонстрации призвали прекратить блокаду Арцаха и ввести санкции в отношении Азербайджана.

"Франция, ЕС, международное сообщество должны нарушить молчание перед лицом преступлений Азербайджана! Набережная Д'Орсе должна отреагировать и использовать дипломатические каналы, чтобы положить конец блокированию Лачинского коридора и наложить санкции на Азербайджан за его преступления", - говорится в сообщении участников акции.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, сегодня, газоснабжение вновь прекращено.