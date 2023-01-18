Среда, 18 Января 2023 09:54

АрмИнфо. Девятнадцать детей, разлученных с родителями и семьей более чем на месяц из-за блокады, вернулись домой по дороге Горис-Степанакерт. Об этом на своей странице в Facebook написал Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

При этом он подчеркнул, что детей доставили из Гориса в Степанакерт в сопровождении российских миротворческих сил.

Омбудсмен НКР обратил внимание на то, что автомобиль был остановлен азербайджанцами в районе под Шуши-Кари, на оцепленном участке дороги, где дислоцированы азербайджанские правительственные агенты, выдающие себя за "экоактивистов", и обслуживающие их журналисты.

"К машине подошли 10-15 азербайджанцев с фотоаппаратами в штатском, некоторые из них ворвались в машину и засняли находящихся в машине детей.

В результате провокационных действий азербайджанцев в машине произошла давка, в результате которой один ребенок потерял сознание.

Благодаря вмешательству российских миротворцев их выдворили из машины, которая продолжила свой путь.

Далее при проезде перекрытого участка дороги, азербайджанцы начали демонстративно кричать в сторону машин, перевозивших детей.

Такое наглое поведение представителей правительства Азербайджана является произвольным и незаконным вмешательством в частную жизнь и психологическую неприкосновенность детей, незаконным посягательством на их честь и репутацию. Эти преступные действия полностью раскрывают их истинные цели и желания.

Этническая ненависть азербайджанцев к армянам не знает границ и направлена даже на несовершеннолетних детей.

Эта провокационная и преступная акция еще раз доказывает факт перекрытия дороги и невозможность безопасного проезда по ней даже в сопровождении российских миротворческих сил" - отметил он.

Отметим, что эти дети приехали в Ереван на конкурс "Детское Евровидение", и не смогли вернуться домой из-за азербайджанской блокады.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР.