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 Вторник, 17 Января 2023 21:27
Алина Оганесян

Глава МИД Армении встретился со своим австрийским коллегой

Глава МИД Армении встретился со своим австрийским коллегой

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в рамках рабочего визита в Австрию, встретился с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шаленбергом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, главы внешнеполитических ведомств Армении и Австрии с удовлетворением отметили активный политический диалог между двумя странами и выразили готовность предпринять активные шаги для дальнейшего обогащения двусторонней повестки. В данном контексте была отмечена важность торгово-экономического сотрудничества, активизации деловых связей и реализации инвестиционных проектов.

В ходе встречи министр Мирзоян представил своему коллеге ухудшающуюся с каждым днем гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, вызванную блокированием Азербайджаном Лачинского коридора. Он подчеркнул, что действия Азербайджана направлены на этническую чистку армян Нагорного Карабаха.

Сообщается, что стороны также обменялись мнениями о завершившейся 19 декабря наблюдательной миссии ЕС и об осуществлении новой возможной миссии, затронули региональные вопросы, армяно-австрийское сотрудничество в международных организациях и продвижение общих повесток

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