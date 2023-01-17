Вторник, 17 Января 2023 21:27

АрмИнфо. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, российская сторона подчеркнула необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020г.

Кроме этого, в ходе разговора была акцентирована важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.