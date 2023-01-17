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АрмИнфо. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, российская сторона подчеркнула необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закрепленными в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020г.
Кроме этого, в ходе разговора была акцентирована важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем сопутствующим вопросам в целях возобновления комплексной работы по ключевым трекам азербайджано-армянской нормализации на основе договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана.
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|Открытию второго фронта в Закавказье препятствуют Иран и Индия - политолог
|Арарат Мирзоян: ОБСЕ может посредством вовлечения своих структур сыграть важную роль не только в достижении мира, но и в процессе его поддержания
|Подача газа из Армении в Арцах восстановлена
|Ереван и Тегеран станут городами-побратимами
|Давид Бабаян назначен советником президента Арцаха
|В составах парламентских делегаций Армении в международных организациях произведены изменения
|Надо сделать все для согласия во всем мире - мексиканский парламентарий
|Судебное заседание по делу экс-начальника Полиции перенесено
|Индия назначила нового посла Армении
|Спикер Парламента Армении в очередной раз призвал международных партнеров ввести санкции в отношении Азербайджана
|Постпред США в ОБСЕ призвал Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственное движение через Лачинский коридор
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Франция вновь заявила о готовности содействовать установлению мира на Южном Кавказе
|Tурция проводит учения на границе с Арменией
|Арцахское правительство совместно с российскими миротворцами организовалo возращение на родину части иностранных граждан
|Завершено предварительное следствие по делу о <просроченных яйцах>
|Бывший замначальника Генштаба ВС РА обвиняется в незаконном обогащении
|Спецпредставитель НАТО посетит Ереван и Баку
|На 37-й день блокады Азербайджан перекрыл подачу газа в Арцах
|Руководящий состав Минобороны Азербайджана проинспектировал воинские части на границе с Арменией
|Два следователя СК Армении уволены за недобросовестное исполнение своих полномочий
|Перед посольством Франции в Армении прошла акция протеста в поддержку Арцаха
|Степанакерт: Безнаказанность бакинских погромов и массовых преступлений привели к ситуации, когда Азербайджан считает нормой блокаду Арцаха
|Гагик Барсегян избран членом Аудиторской Палаты РА
|Кто и как голосовал? В парламенте Армении развернулись жаркие прения
|Католикос Арам I: Защита Арцаха является неотложным общеармянским императивом, завтра может быть поздно
|СМИ: Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком на два года
|В Армении есть закрытые автомобильные дороги
|Глава МИД РА и Генсек ООН обсудили последние процессы в регионе
|ЕСПЧ отклонил требование Азербайджана о применении промежуточной меры против Армении
|Секретарь Совбеза РА и глава МИД Арцаха обсудили ситуацию в Лачинском коридоре
|Ваагн Хачатурян: Армения должна быть уверена, что при следующем нападении Азербайджана она не будет одна
|В Марселе и Ванкувере потребовали привлечь Азербайджан к ответственности за преступления против человечности
|Обсуждены перспективы сотрудничества эконмических вузов Туркменистана и Армении
|Арутюнян: В Арцахе нет внутриполитического кризиса и его нельзя допускать
|Представленные в законе <О государственной тайне> поправки не решают многих проблем - оппозиционер
|Эксперт: Азербайджан на высшем уровне выражает притязания на территории РА, а армянский МИД даже не вспоминает о погромах армян в Баку
|Деятельность 726 хозсубъектов в Арцахе приостановлена на фоне азербайджанской блокады - 3400 человек лишились работы
|Французский законодатель: Цель Франции - действовать в интересах процесса установления мира на Южном Кавказе
|Депутат: Bо имя разрешения имеющейся в Арцахе сверхпроблемы все остальные вопросы должны отойти на второй план
|Эпоха мира в действии: В Арцахе переходят на четырехчасовой график веерных отключений электричества на фоне азербайджанской блокады
|Представитель армянской общины отлучён от церкви за критику Константинопольской епархии ААЦ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Алар Карис: Эстония прилагает усилия для установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе
|ЗАО <Центр производства изотопов> будет исключен из программы приватизации объектов госимущества
|В Армении местo содержания арестованных и задержанных лиц будет определяться на основании постановлений правительства РА
|В Арцахе новые директор СНБ и секретарь Совбеза
|В Армении авиакомпании с плохой репутацией могут быть лишены лицензии
|Представители израильской интеллигенции просят главу МИД страны способствовать разблокировке Лачинского коридора
|Оппозиционер: Внутриполитическая ситуация в Арцахе по сравнению с предыдущими днями значительно разрядилась
|Кэролайн Кокс: Процесс очередного геноцида армян должен быть остановлен немедленно
|Обсуждение вопроса о лишении мандатов группы оппозиционных депутатов перенесено на неделю
|РПА выражает безоговорочную поддержку народу Арцаха - заявление
|Оперативный штаб Арцаха: интернет-связь на всей территории республики восстановлена
|В Армении есть закрытые автодороги, в Апаране идет снег
|Вопрос Лачинского коридора будет обсужден на слушаниях в Международном суде ООН
|Штайнмайер: Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира на Южном Кавказе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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