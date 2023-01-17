Вторник, 17 Января 2023 21:22

АрмИнфо.ОБСЕ может посредством вовлечения своих структур сыграть важную роль не только в достижении мира, но и в процессе его поддержания. Об этом 17 января заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

<Понятно, что сейчас не лучшие дни для ОБСЕ, и ситуация на Южном Кавказе является не единственным кризисом, с которым сталкивается организация. Но вместе с тем, мы думаем, что все конфликты в зоне ответственности ОБСЕ должны быть предметом должного внимания со стороны Организации и ее органов.

Минская группа ОБСЕ вместе с сопредседателями с самого начала участвовала в политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Невзирая на все вызовы, Минская группа все еще несет ответственность, поскольку политическое урегулирование конфликта так

и не состоялось>, - подчеркнул он.

Глава МИД Армении подчеркнул, что в течение десятилетий Минская группа ОБСЕ разрабатывала инструменты, которые нацелены на раннее выявление и устранение конфликта. В этой связи он с сожалением отметил, что Минская группа ОБСЕ не смогла своевременно и эффективно применить этот инструментарий.

Мирзоян напомнил, что 44-дневная Арцахская война, развязанная Азербайджаном, сопровождалась военными преступлениями, массовыми нарушениями международного права, целевыми ударами по гражданской инфраструктуре и мирному населению, уничтожением культурного наследия, виновники чего не были наказаны и не были привлечены к ответственности.

Глава МИД РА заметил, что после прекращения режима огня и подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года Армения прилагала все усилия для урегулирования отношений с Азербайджаном и решения вопроса безопасности и соблюдения прав народа Арцаха.

<К сожалению, азербайджанская сторона, вместо добросовестного участия в переговорах, продолжала неконструктивную политику>, - сказал он. Непосредственно после подписания трехстороннего заявления Азербайджан, по словам Мирзояна, нарушил режим прекращения огня, в результате чего были оккупированы еще 2 села, и взяты в плен армянские солдаты.

В мае и ноябре 2021 года и сентябре 2022 года противник совершил агрессию уже в отношении Республики Армения, оккупировав порядка 150 кв.км суверенной территории. <Сегодня же, заблокировав Лачинский коридор, Баку создает гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, преследуя этим всем далеко идущие цели>, - сказал Мирзоян.

Он напомнил, что 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев якобы под предлогом экологических причин перекрыла единственную дорогу жизни, связывающую Арцах с внешним миром, в результате чего в блокаде сегодня находятся 120 тыс. граждан, из коих 30 тыс. - дети, более 1000 человек, из коих 270 дети не могут вернуться из Армении в Арцах.

<Изначально было ясно, что эта блокада была запланированной акцией, которая финансируется и поддерживается со стороны властей Азербайджана>, - подчеркнул министр.

Эти действия Азербайджана, как отметил Мирзоян, нарушают 6 пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2022 года, в котором четко говорится, что Лачинский коридор остается под контролем миротворческого контингента РФ, Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору по двум направлениям.

<Уже более месяца как народ Арцаха находится в блокаде. Поставка продовольствия, медикаментов, электроэнергии практически полностью остановлена. Ранее из Армении ежедневно импортировались товары первой необходимости тоннажем в 400 тонн. Сейчас есть острая необходимость в пшенице, муке, рисе, овощах, фруктах, медикаментах, детском питании. Более того, в условиях сурового зимнего холода на три дня азербайджанская сторона прервала подачу газа из Армении в Арцах. Помимо этого, в республике постоянные сбои в подаче электроэнергии и работе телекоммуникаций>, - подчеркнул глава МИД РА.

В результате этих действий остановлен образовательный процесс, деятельность государственных структур, бизнеса, нет отопления в медучреждениях и других жизненно важных инфраструктурах. Власти ввели ограничения на топливо, продовольствие и товары первой необходимости.

<Гуманитарный кризис углубляется и требует немедленного и адресного вмешательства международного сообщества. Мы не можем быть в стороне и следить за тем, как люди постепенно будут умирать от голода из-за политических игр или геополитических расчетов. Сейчас необходимо действовать>, - заявил он.

Министр подчеркнул, что необходимо усилить давление на Азербайджан, чтобы государство выполнило свои обязательства. <Азербайджан должен быть привлечен к ответственности за все эти действия>, - подчеркнул Мирзоян.

Глава МИД указал не необходимость отправления международной миссии по сбору фактов в Арцах и Лачинский коридор, и обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа соответствующих структур ООН.

Говоря о нормализации отношений с Азербайджаном, Мирзоян напомнил, что, демонстрируя политическую волю, правительство Армении добросовестно приступило к переговорам с Азербайджаном по трем направлениям - открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, демаркация границ и обеспечение их безопасности, а также по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном.

Говоря об открытии коммуникаций, Мирзоян констатировал, что Армения никогда не брала никаких обязательств и не давала согласие на предоставление через свою суверенную территорию экстерриториального коридора, и все претензии азербайджанской стороны искажают содержание всех трехсторонних заявлений и являются манипуляцией.

Глава МИД Армении напомнил, что недавно президент Азербайджана признался, что ввел в международную повестку термин <Зангезурский коридор> и пригрозил открыть его рано или поздно, независимо от того, хочет этого Армения или нет.

Он подчеркнул, что решение об обеспечении связи между Нахиджеваном и западными районами Азербайджана может быть принято очень быстро, как только Азербайджан примет то, что все коммуникации должны действовать в рамках законодательства и юрисдикции Республики Армения. В этой связи министр сообщил, что была провалена попытка договориться о запуске железнодорожного сообщения по причине того, что Азербайджан выдвинул новые условия. <Это уже во второй раз, когда азербайджанская сторона подрывает прогресс в данном вопросе>, - заметил он.

Говоря о демаркации границы, Мирзоян подчеркнул, что добиться прочного мира в регионе будет невозможно без четко согласованных критериев демаркации границы. В этой связи он придал важность договоренностям, достигнутым в Праге и Сочи, и декларации и последующих протоколов в Алмате. Мирзоян напомнил участникам заседания об широкомасштабной военной агрессии Азербайджана 13 сентября 2022 года против суверенной территории Армении, в результате чего были оккупированы земли и взяты в плен более 200 военнослужащих. <Беспорядочно обстреливались приграничные города и села. Во время этой агрессии Азербайджан совершил военные преступления, в частности азербайджанские военнослужащие подвергли армянских военных, в том числе женщин, ужасающим и жестоким пыткам и унижениям. Все эти кадры были опубликованы самими азербайджанскими военнослужащими в социальных сетях>, - сказал он.

Арарат Мирзоян обратил внимание на то, что сентябрьскую агрессию, а также нападения и провокации Азербайджана в предыдущий период, следует рассматривать на фоне постоянно растущих территориальных претензий Азербайджана к Армении, в том числе к столице - городу Ереван, которые звучат в заявлениях президента Азербайджана, и повторяются другими высокопоставленными должностными лицами, что сопровождается очевидными угрозами применения силы.

<Пока мы не видим никаких признаков изменения этой политической линии. В этих условиях у нас есть все основания думать, что даже после подписания соглашения об урегулировании отношений, Азербайджан продолжит свои абсурдные территориальные претензии к Армении>, - сказал Мирзоян.

Коснувшись мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном Мирзоян заявил, что армянская сторона представила несколько основных предложений, которые касаются уточнения критериев демаркации межгосударственной границы, отвода вооруженных сил от государственной границы и создания демилитаризованной зоны, а также формирования института гарантов мирного договора. <Все предложения армянской стороны были отвергнуты>, - подчеркнул министр.

Он заметил, что по истечению 2 лет с момента подписания трехстороннего заявления Азербайджан все еще отказывается возвращать Армении всех военнопленных и других удерживаемых лиц, нарушая положения Женевской конвенции, трехстороннее заявление и постоянные призывы международного сообщества. По данным, подтвержденным Азербайджаном, в Баку до сих пор удерживаются в заложниках 33 человека. Однако Мирзоян сообщил о двух десятках задокументированных случаев насильственных исчезновений. <Мы имеем неоспоримые, зафиксированные факты захвата армянских военнопленных, которые Азербайджан все еще отвергает>, - сказал он.