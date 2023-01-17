Вторник, 17 Января 2023 19:21

АрмИнфо. Подача газа из Армении в Арцах восстановлена. Как сообщает ЗАО <Арцахгаз>, в настоящее время проводятся соответствующие профилактические и реабилитационные работы с целью обеспечения газоснабжения.

Планируется, что к вечеру газоснабжение будет восстановлено как в Степанакерте, так и в других районах.

<ЗАО <Арцахгаз> призывает потребителей газа быть осторожными и соблюдать правила безопасности>, - говорится в источнике.

Напомним, что сегодня днем Азербайджан в очередной раз перекрыл подачу газа из Армении в Арцах. В предыдущий раз газоснабжение было остановлено со стороны Азербайджана на 3 дня в декабре 2022г.