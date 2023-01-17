Вторник, 17 Января 2023 19:20

АрмИнфо. Делегация мэрии Еревана во главе с градоначальником Грачья Саркисяном с официальным визитом с 17 по 19 января будет находиться в столице исламской Республики Иран - городе Тегеран по приглашению мэра иранской столицы Алирезы Закани.

Согласно сообщению пресс-службы мэрии, в рамках официального визита стороны подпишут соглашение о провозглашении Еревана и Тегерана городами-побратимами. Сообщается, что Грачья Саркисян в Иране проведет также встречи, в том числе со своим иранским коллегой Алирезом Закани, председателем городского совета Мустафой Чамраном и др.