Вторник, 17 Января 2023 18:55

АрмИнфо. 17 января под председательством председателя Национального Собрания РА Алена Симоняна состоялось внеочередное заседание Совета НС.

Согласно сообщению пресс-службы парламента, решением Совета депутат НС Бабкен Тунян заменит Ануш Беглоян, сложившую депутатский мандат, в парламентской группе дружбы Армения-Болгария. В группе дружбы Армения-Индонезия Ваагна Овакимяна, ставшего главой ЦИК, сменит Мариам Погосян.

Согласно другому решению, Рипсиме Григорян сменит главу парламентской комиссии по внешним связям Эдуарда Агаджаняна в составе делегации НС в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В свою очередь, Саркис Ханданян возглавит делегацию в Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) восьмого созыва, сменив Эдуарда Агаджаняна.

В парламентской комиссии по внешним отношениям Ханданяна и Григорян сменят Артур Ованнисян и Лилит Минасян.

Отметим, что депутат Национального Собрания РА Эдуард Агаджанян намерен покинуть пост председателя постоянной парламентской комиссии по внешним связям.