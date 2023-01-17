Вторник, 17 Января 2023 18:52

АрмИнфо."После всего увиденного могу сказать, что мы продолжим говорить о мире в ООН и других инстанциях. Надо сделать все для согласия во всем мире", - подчеркнула председатель группы дружбы Мексика-Армения Палаты депутатов Мексики Беренисе Хуарес Наварете.

Как сообщает пресс-служба Национального Собрания РА, 17 января делегация во главе с Беренисе Хуарес Наварете в сопровождении руководителя парламентской группы дружбы Армения-Мексика Гургена Арсеняна посетила мемориальный комплекс в Цицернакаберде.

Члены делегации возложили цветы к Вечному огню жертв Геноцида армян, молчанием почтили память Св.Мучеников. В Музее-институте Геноцида армян гости ознакомились с документами о преступлении века, внесли запись в Книгу почетных гостей.