Вторник, 17 Января 2023 18:44

АрмИнфо. Судебное заседание по делу экс- начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна и его заместителя Левона Ераносяна перенесено на 24 февраля. Соответствующее решение принято на заседании Антикоррупционного суда, состоявшегося 17 января.

Основанием для переноса заседания послужило привлечение Гаспаряном новых адвокатов, в том числе, Александра Кочубаева. Последний заявил на заседании суда, что не успел ознакомиться с материалами дела, и попросил суд перенести заседание на более поздний срок.

После заседания суда Владимир Гаспарян отказался ответить на вопросы журналистов, заметив лишь, что <на суде все выяснится>.

Напомним, что по делу проходят 4 фигуранта - Владимир Гаспарян, Левон Ераносян, Вардан Тунян и Гурген Григорян. В качестве меры пресечения к ним была применена подписка о невыезде. Они обвиняются в злоупотреблении служебным положением и растрате государственных средств в размере 114 млн драмов.