Вторник, 17 Января 2023 18:41

АрмИнфо.Индия назначила нового посла Армении.

Как сообщает ptcnews.tv, официальный переводчик премьер-министра Нарендры Моди Нилакши Саха Синха назначена послом Индии в Армении.

"Нилакши Саха Синха часто видели с премьер-министром Нарендрой Моди. Нилакши Саха хорошо владеет хинди, английским, бенгальским и французским языками. Нилакши знает 15 языков и сопровождала премьер-министра в 14 зарубежных поездках", - говорится в сообщении.

На этом посту она сменит Чрезвычайного и полномочного посла Индии в Армении Кишана Дан Девала