Вторник, 17 Января 2023 18:41

АрмИнфо.Спикер Парламента Армении Ален Симонян направил официальные письма главам парламентов и медждународных парламентских организаций более 30 стран о кризисе в Арцахе, возникшем из-за блокады дороги Горис-Степанакерт (Лачинский коридор), соединяющей республику с внешним миром.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсобрания Армении. В письме говорится, что дорога, которая находится под контролем российскмих миротворцев, уже больше месяца закрыта, что является со стороны Азербайджана грубым нарушением межждународных обязательств, взятых в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Симонян подчеркнул, что гуманитарный кризис изо дня в день углубляется, риски, связанные с недоеданием становятся все более ощутимыми, закрыты 41 дошкольное учреждение и 20 школ, тысячи детей лишены права на образование, как минимум 1100 мирных граждан застряли на дороге, порядка 300 детей не могут вернуться в свои дома к родителям, жители Арцаха в условиях изоляции столкнулись с крайней нехваткой электроэнергии и не имеют доступа к жизненно важным для жизни товарам и услугам.

Эти действия Азербайджана, по словам Симоняна, ни что иное как продолжающаяся последовательная политика этнических чисток.

В письме отмечено, что правительства ряда стран, в частности Франции и США, наряду с Европейским союзом, Европейским парламентом и многочисленными национальными парламентами, Организацией Объединенных Наций, правозащитными организациями и международными организациями, занимающимися вопросами геноцида, осудили этот незаконный и враждебный акт и призвали к немедленному и безоговорочному разблокированию коридора.

Подтвердив готовность Армении в установлении мира и стабильности в регионе, Ален Симонян призвал международных партнеров принять дополнительные меры, чтобы остановить кризис в Нагорном Карабахе, в том числе ввести санкции в отношении Азербайджана.

Согласно источнику, это второе подобное официальное письмо спикера Парламента Армении международным партнерам.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана.

С 9 января Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что сегодня, 17 января, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. С 13:00 часов, в Арцах перестал поступать и газ