Вторник, 17 Января 2023 18:39

АрмИнфо.Соединенные Штаты серьезно обеспокоены тем, что Лачинский коридор перекрыт уже более 30 дней, что создает острую нехватку продовольствия, медикаментов и других предметов снабжения в Нагорном Карабахе. Эти факты неоспоримы. Об этом в ходе своего выступления на спецзаседании ОБСЕ заявил постпред США при Организации Майкл Карпентер.

"Мы призываем Азербайджан и Россию немедленно восстановить беспрепятственное движение, в соответствии с ранее взятыми обязательствами, которые четко включают гарантии, как вы процитировали, "безопасности лиц, транспортных средств и грузов, движущихся по Лачинскому коридору в обоих направлениях". Продолжающееся нарушение движения частного и коммерческого транспорта по Лачинской дороге может иметь серьезные гуманитарные последствия для людей, проживающих в Нагорном Карабахе", - отметила американский дипломат, при этом выразив благодарность Международному комитете красного креста за крайне важную помощь.

При этом он призвал Азербайджан обеспечить соблюдение прав личности, безопасность и благополучие населения, проживающего там. Карпентер добавил, что "все государства- участники ОБСЕ обязаны обеспечивать безопасность людей на своей территории независимо от их этнической принадлежности".

Американский дипломат добавил, что с нетерпением ждет предметного обсуждения рекомендаций Группы оценки потребностей польского председателя под руководством Северной Македонии.

"ОБСЕ и ее различные институты имеют хорошие возможности для оказания помощи Армении и Азербайджану на основе нашего комплексного подхода к безопасности и на основе наших ценностей, принципов и обязательств. У нас есть обширный инструментарий, который можно использовать в этом конфликте, и мы должны обсудить, как мы можем это сделать. Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению возобновить содержательные переговоры для разрешения своих споров. Всеобъемлющее мирное соглашение является единственным верным путем к прочному миру, основанному на нормализации отношений и взаимном признании. Мы также призываем Азербайджан и Армению расследовать предполагаемые злодеяния и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнул дипломат.

В заключение Карпентер отметил, что Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Северной Македонией и ОБСЕ для повышения безопасности всех людей в этом регионе.

"Мы продолжим работать с Азербайджаном и Арменией на двусторонней и многосторонней основе через таких партнеров, как Европейский союз, и через международные организации, такие как ОБСЕ, для достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования этого конфликта", - резюмировал дипломат.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что сегодня, 17 января, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. С 13:00 часов, в Арцах перестал поступать и газ.