Вторник, 17 Января 2023 18:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 41, 41/1, 43, 45 на улице Мамиконянца, 21/1, 21/2 на улице Врацакан, абоненты-жильцы жилого дома 4 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-14։00 6, 7, 8 микрорайоны, мэрия, полиция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

11:00-17։00 частично квартал “М.Мкртчян” в селе Ариндж;

13։00-17։00 частично улица Шаумяна, улица Аветисяна, Ереванское шоссе, квартал ‘Еритасардакан”, квартал “Араваин”, школа N7, детский сад N7 в городе Раздан;

14։00-17։00 жилые дома 68-79, 82-95 в кв. “Микрошрджан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Араратбанк”, филиал “Айпоста” в городе Абовян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25, 27, 27а, 29 на улице Туманяна, 42, 42а на пр. Маштоца, 83 на улице Кохбаци, 47а на улице Лалаянца, 43 на улице Абовяна, абоненты-жильцы жилого дома 8 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 74 на улице Заряна, частные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 11-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 39, 39А и собственные дома 21-84 на 1-ой улице Вардашена, собственные дома 1-25 на 4ой улице Вардашена, 1-21 на 6-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 1-17, 23-30, 31, 32, 33-44, 46, 48, 51, 52, 53, 58, 59 на улице Г.Аветисяна, 18-22, 45, 47, 49, 50 на улице Караханяна, ясли-детские сады NN 116, 21, 117, школа N 88 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

11։00-12։00 частично села Авшар и Айгаван;

11։00-15։00 частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-13։00 села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 частично село Ехегис;

в Котайкской области:

11:00-15:00 села Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоян”, ‘З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, “А.Варданян” ‘Г.Багдасарян”, ООО “Алхалиа”, “Алреями Фарм”, компании “Юком’, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, ЗАО “Наирян”;

11։00-16։00 общежития “Кентрон”, “Трест”, “Разданмаш”, квартал “Еркатгци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-17։00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 община Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։00-14։00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан” в городе Алаверди; село Джилиза;

11։00-14։00 село Гаргар;

в Тавушской области:

12։00-13։00 улицы Абовяна, Ереваняна, Тевосяна, Карагезяна, Тавризяна, Налбандяна, частично улица Анкахутяна, больница, мэрия, рынок и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.