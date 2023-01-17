Вторник, 17 Января 2023 18:37

АрмИнфо."На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, в присутствии министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, Франция вновь призвала к немедленному и безоговорочному восстановлению свободного и безопасного передвижения по Лачинскому коридору с соблюдением прав местного населения". Об этом говорится в сообщении Постпредства Франции при ОБСЕ в Твиттер.

"Франция также напомнила о своей приверженности поддерживать вместе с ЕС поиск прогресса по предметам переговоров между Арменией и Азербайджаном с целью установления прочного мира в регионе, а также заявив о своей готовности внести свой вклад в достижение этой цели посредством связи со всеми партнерами и заинтересованными сторонами", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в Вене по запросу Армении проходит спецзаседание ОБСЕ по ситуации вокруг Лачиснкого коридора, который заблокирован Азербайджаном вот уже 37 дней под надуманным предлогом