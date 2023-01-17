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АрмИнфо.Арцахское правительство совместно с российскими миротворцами организовали возращение на родину части иностранных граждан, оставшихся в Арцаxе из-за азербайджанской блокады. Об этом сообщил госминистр Арцаха Рубен Варданян.
"Во время блокады в Арцахе остались граждане иностранных государств. Семьи, в том числе и с детьми, оказались заблокированы более чем на месяц. Арцахское Правительство совместно с российскими миротворцами давно готовили и сегодня организовали возращение на родину части из них. Однако для 120 тысяч граждан Арцаха, в том числе 30 тысяч детей, бесчеловечная блокада продолжается", - сообщил Варданян.
Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.
С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что сегодня, 17 января, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. С 13:00 часов, в Арцах перестал поступать и газ.
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|Французский законодатель: Цель Франции - действовать в интересах процесса установления мира на Южном Кавказе
|Депутат: Bо имя разрешения имеющейся в Арцахе сверхпроблемы все остальные вопросы должны отойти на второй план
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Алар Карис: Эстония прилагает усилия для установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе
|ЗАО <Центр производства изотопов> будет исключен из программы приватизации объектов госимущества
|В Армении местo содержания арестованных и задержанных лиц будет определяться на основании постановлений правительства РА
|В Арцахе новые директор СНБ и секретарь Совбеза
|В Армении авиакомпании с плохой репутацией могут быть лишены лицензии
|Представители израильской интеллигенции просят главу МИД страны способствовать разблокировке Лачинского коридора
|Оппозиционер: Внутриполитическая ситуация в Арцахе по сравнению с предыдущими днями значительно разрядилась
|Кэролайн Кокс: Процесс очередного геноцида армян должен быть остановлен немедленно
|Обсуждение вопроса о лишении мандатов группы оппозиционных депутатов перенесено на неделю
|РПА выражает безоговорочную поддержку народу Арцаха - заявление
|Оперативный штаб Арцаха: интернет-связь на всей территории республики восстановлена
|В Армении есть закрытые автодороги, в Апаране идет снег
|Вопрос Лачинского коридора будет обсужден на слушаниях в Международном суде ООН
|Штайнмайер: Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира на Южном Кавказе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Рубен Варданян: В Арцахе сложилась достаточно сложная ситуация в вопросе энергоснабжения
|Журналистские организации Армении раскритиковали правительственные поправки к закону "О правовом режиме военного положения"
|В Санкт-Петербурге открылась мультимедийная экспозиция <Геноциду - нет!>
|Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Франции
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали обновленный экстренный доклад о гуманитарных последствиях блокирования Лачинского коридора.
|Посол Туркменистана М.Аязов принял Директора Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Дж.Карапетяна
|Напряженная ситуация в Фирдуси - толкотня между жителями и судебными приставами
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|Эксперт: Ни международное сообщество, ни Советский Союз не дали оценки резне армян в Баку
|Варданян: если Азербайджану кажется, что можно достигнуть мира, избавившись от армян - это ложная и крайне опасная идея
|Ален Симонян: Для отправления миссии по сбору фактов в Арцах необходимо согласие Азербайджана
|Глава Нацсобрания Франции пояснила, почему все еще не введены санкции в отношении Азербайджана
|Российская Федерация торпедирует усилия Армении по укреплению своей безопасности - представитель партии власти
|Яэль Браун-Пиве: Франция не признает независимость Арцаха согласно международному праву
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