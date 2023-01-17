Вторник, 17 Января 2023 15:56

АрмИнфо.Арцахское правительство совместно с российскими миротворцами организовали возращение на родину части иностранных граждан, оставшихся в Арцаxе из-за азербайджанской блокады. Об этом сообщил госминистр Арцаха Рубен Варданян.

"Во время блокады в Арцахе остались граждане иностранных государств. Семьи, в том числе и с детьми, оказались заблокированы более чем на месяц. Арцахское Правительство совместно с российскими миротворцами давно готовили и сегодня организовали возращение на родину части из них. Однако для 120 тысяч граждан Арцаха, в том числе 30 тысяч детей, бесчеловечная блокада продолжается", - сообщил Варданян.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что сегодня, 17 января, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. С 13:00 часов, в Арцах перестал поступать и газ.